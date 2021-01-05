"Жить сразу не хочется". Песков рассказал о критике со стороны Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что ему приходилось сталкиваться с жесткой критикой главы государства, после которой "жить не хотелось", передает ТАСС.

В интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано во вторник на его YouTube-канале, представитель Кремля рассказал о случаях критики в свой адрес от президента РФ Владимира Путина. "Слава богу, не очень [часто], но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать", - заметил Песков.

"Я сталкивался с серьезной критикой президента", - признался пресс-секретарь. И добавил: "Жить сразу не хочется". По его словам, критика Путина "бывает жесткой". При этом представитель Кремля подчеркнул, что, "как правило, есть возможность высказать свою точку зрения [главе государства]". "Не всегда соглашается, но слышит", - констатировал он, назвав общение с президентом диалогом. "Если речь не идет о какой-то существенной ошибке. Цена любой несущественной ошибки на уровне работы главы государства возрастает кратно, она превращается в очень серьезную", - уверен представитель Кремля.

Он не согласился с тем, что у него сложились некие личные отношения с президентом. "Я работаю непосредственно пресс-секретарем с 2008 года, много, 12 лет все-таки, многое прошло, были разные конфигурации его [Путина] офиса, поэтому история отношений "начальник-подчиненный" давняя", - сказал Песков. Представитель Кремля полагает, что после работы в администрации президента РФ "жизнь есть". Он привел примеры коллег, которые после работы в Кремле занялись бизнесом или перешли на другую госслужбу. "В любом случае внутреннее развитие всегда хорошо", - уверен Песков.

"Мое бюрократическое счастье заключается в уникальности позиции, потому что я в силу этой должности почти всегда занимаюсь теми темами, которыми занимается президент, так или иначе в это приходится вникать, чтобы понимать, что происходит, и эти темы варьируются от эпидемиологии и тематики производства вакцин до сельского хозяйства и проблематики красных водорослей на Камчатке", - подчеркнул представитель Кремля. Он отметил, что "информация идет от министерств и ведомств, сравнивается с тем, что идет по линии СМИ, по линии народных СМИ, это новые СМИ, мультимедиа, социальные сети", и "рождается понимание о том, что происходит на самом деле".

Песков заметил, что пресс-служба "может и должна президенту доложить о том, что происходит, а дальше уже решения принимает президент". На его взгляд, в приоритете те темы, которые "информационно и социально резонансные или которые потенциально резонансные". "Их мы докладываем, конечно, если они совсем срочные, то незамедлительно", - рассказал Песков. Он уточнил, что пресс-служба может предоставить главе государства "некий обзор темы, написать справку". "Можно позвонить по телефону, доложить устно", - добавил он. "Бывает, что он (Путин) гораздо лучше осведомлен о происходящем, иногда информация оказывается востребованной", - констатировал представитель Кремля.

Фото: ТАСС