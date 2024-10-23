Жильцам с животными в России сдают более дешевые квартиры

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Арендодатели в большинстве городов России сдают дешевле квартиры, в которых можно проживать с животными (pet-friendly), "однушки" - на 7%, "двушки" - на 9% , при этом Москва является исключением - там средние ставки аренды такого жилья, наоборот, выше, выяснили для РИА Новости эксперты ведущей российской онлайн-платформы для поиска и операций с недвижимостью "Циан".

"В большинстве городов pet-friendly квартиры сдаются дешевле. Происходит это потому, что часто квартиры, где можно проживать с питомцами, имеют более простой ремонт, чтобы минимизировать проблемы в случае порчи имущества, поэтому ставки аренды у них немного ниже, чем в тех, куда с четвероногими жильцами заселиться нельзя", - объяснила эксперт компании Елена Лапшина.

Она добавила, что однокомнатные квартиры, доступные для проживания с животными, в среднем по крупным городам РФ сдаются на 7% дешевле, а двухкомнатные - на 9%. При этом, по ее словам, разрыв цен может быть даже двукратным, как, например, в "двушках" во Владивостоке.

"Такая ситуация актуальна для большинства городов, однако есть и исключения - например, в Москве, наоборот, средние ставки аренды в pet-friendly квартирах выше, так как многие из них находятся в центре столицы", - отметила Лапшина.

По ее словам, именно в районах центра Москвы больше всего предложений о сдаче pet-friendly квартир. Лидирует по дружелюбности Пресненский - там 59% таких предложений, в Мещанском - 56%, в Бутырском - 55%, в Басманном - 51%.