«Жилье и городская среда»: в Отрадном закончены работы по благоустройству

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На обновление сквера Победы городу выделено дополнительное финансирование, что позволило закончить все этапы благоустройства в этом году. В итоге сквер преобразился полностью, появились мощеные дорожки, игровая (для детей-инвалидов) и спортивная площадки, беседки для настольных игр, шахматное поле на аллее для игры с крупными фигурами, по периметру сквера обустроена беговая дорожка, высажены новые деревья вместо спиленных аварийных, смонтировано освещение, обустроена контейнерная площадка. Меценаты подарили городу настоящий танк, и он занял почетное место рядом со стелой «Фронтовые письма».



В этом году в Отрадном также закончено благоустройство бульвара на ул. Пионерской. Начато обновление сквера на ул. Нефтяников. Здесь прошел только первый этап благоустройства. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проведена валка и санитарная обрезка деревьев, демонтажные работы. В рамках губернаторского проекта «Содействие» в сквере сделали велодорожку и установили 18 опор освещения.



Отметим, что с начала реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2019 по 2022 годы в Отрадном по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 16 общественных и 29 дворовых территорий.

Фото: департамент информационной политики СО