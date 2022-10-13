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«Жилье и городская среда»: в Отрадном закончены работы по благоустройству

13 октября 2022 21:44
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На обновление сквера Победы городу выделено дополнительное финансирование, что позволило закончить все этапы благоустройства в этом году.

На обновление сквера Победы городу выделено дополнительное финансирование, что позволило закончить все этапы благоустройства в этом году. В итоге сквер преобразился полностью, появились мощеные дорожки, игровая (для детей-инвалидов) и спортивная площадки, беседки для настольных игр, шахматное поле на аллее для игры с крупными фигурами, по периметру сквера обустроена беговая дорожка, высажены новые деревья вместо спиленных аварийных, смонтировано освещение, обустроена контейнерная площадка. Меценаты подарили городу настоящий танк, и он занял почетное место рядом со стелой «Фронтовые письма».

В этом году в Отрадном также закончено благоустройство бульвара на ул. Пионерской. Начато обновление сквера на ул. Нефтяников. Здесь прошел только первый этап благоустройства. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проведена валка и санитарная обрезка деревьев, демонтажные работы. В рамках губернаторского проекта «Содействие» в сквере сделали велодорожку и установили 18 опор освещения.

Отметим, что с начала реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2019 по 2022 годы в Отрадном по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 16 общественных и 29 дворовых территорий.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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