Жигулёвская ГЭС опять начнет сброс воды через плотину

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Уровень воды на Куйбышевском водохранилище превышает норму. В ближайшие дни начнутся новые сбросы воды на Жигулевской ГЭС, сообщил руководитель ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко на совещании в региональном Правительстве.

"Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Текущий уровень воды в Волге у Самары составляет 28,47 сантиметров. В ближайшие дни начнутся сбросы воды на Жигулевской ГЭС", — заявил Олег Бойко.

Председатель регионального Правительства Виктор Кудряшов дал поручение Минлесхозу Самарской области проработать с Федеральным агентством водных ресурсов вопрос оптимального объема сбросов, чтобы минимизировать риски для окружающей среды, пишет ГТРК Самара.