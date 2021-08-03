«Жигулевская долина»: Международный молодёжный форум российских соотечественников

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3 августа на площадке Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» прошла проектная сессия, в которой участники Международного молодёжного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом «20.20», представили экспертам проекты, которые они готовы реализовать вместе со сверстниками из России. Помогать в реализации этих идей готовы молодые активисты Самарской области, Москвы, Ростова-на-Дону и Симферополя.

Прежде чем ребята отправились разрабатывать совместные проекты в командах, руководитель департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области Вера Щербачева рассказала участникам о том, как развивались международные отношения в регионе, городах-побратимах, и о крупных международных и межрегиональных мероприятиях, которые проводятся в Самарской области, а проректор по внешним связям Тольяттинского государственного университета Дмитрий Микель познакомил с научными достижениями и программами обучения опорного вуза, а заместитель директора ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» Екатерина Баранова представила деятельность Технопарка «Жигулевская долина».

Модераторами проектной сессии выступили президент Всемирной Ассоциации выпускников российских вузов Владимир Четий, директор АНО по работе с молодежными проектами «Институт социально-креативного развития актива» Дарья Зинковская, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, директор Центра социального дизайна Александр Немцев, руководитель «Информационно-аналитического центра Московского государственного университета им М.В. Ломоносова» Дарья Чижова, старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Алексей Токарев.

Эксперты отметили разноплановость проектов. Так, Анастасия Склярова из Парижа мечтает снять художественный фильм о русском человеке во Франции и открыть талантливой молодежи из России дорогу в европейское кино. Девушка несколько лет профессионально занимается кастингом на телевидении и делится опытом, как успешно пройти пробы, в том числе дистанционно. Самарская область, по словам участницы, поразила ее чистотой и погодой: «Я в восторге от вашего города, правда, не ожидала, что будет так жарко. У вас очень гостеприимные люди, а еще очень чисто. В Париже, к сожалению, немного другая обстановка».

Муфид Алхамамми из Дамаска ставит спектакли русских классиков и ездит с гастролями по Сирии. Парень - активный участник Русского центра. «Мы были очень рады, когда у нас в Дамаске открылся центр, где мы можем ставить спектакли, петь и танцевать, отмечать великие праздники. 9 мая мы, например, провели на русской военной базе. Россия – это не только балалайка и медведь, это великая страна с богатой историей, и я хочу, чтобы соотечественники в Сирии увидели ее воочию, а не только в мечтах».

«Самарская область принимает центральную и самую большую часть программы Международного форума соотечественников, и я очень рада, что мы можем встретиться и познакомиться с ребятами лично, - отметила Вера Щербачева. - Все четыре дня форума расписаны буквально по минутам: это и деловая часть программы с панельными сессиями, лекциями и мастер-классами, и культурно-досуговая программа с посещением главных достопримечательностей губернии. Мы надеемся, что участники форума, вдохновившись гостеприимством Самарской области, обязательно вернутся к нам».

В свою очередь, руководитель ФГАУ «Ресурсный Молодежный центр» Алексей Любцов поблагодарил самарских коллег за высокий уровень организации форума: «В этом году форум впервые проходит как очно, так и в онлайн-формате, а это 150 участников из всех уголков земного шара. Ребята общаются, обмениваются идеями. Уверен, что итогом форума станут реализованные проекты, которые помогут тысячам ребят больше узнать о нашей стране».

Напомним, самарский этап Международного молодёжного форума соотечественников, проживающих за рубежом «20.20» проходит с 1 по 4 августа. В понедельник, 2 августа, в молодёжном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» состоялась церемония открытия форума. 3 августа участники провели в Тольятти, где посетили Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова и провели проектную сессию на базе технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». 4 августа участники на теплоходе отправятся в Волгоград.

Фото: пресс-служба технопарка