“Железный конь» стал доступнее для жителей Самарской области

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В 2021 году льготное кредитование доступно как физическим лицам, так и юридическим.

Для физлиц действуют 4 вида программ: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Медицинский работник» и «Трейд-ин». На скидку 10% могут рассчитывать семьи, воспитывающие минимум одного ребёнка (ранее - только многодетные), медработники, а также те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса.

Юридические лица могут воспользоваться льготным лизингом, в 2021 году на него выделили 3,8 млрд рублей.

Льготы при получении кредита распространяются на автомобили, произведенные в России. Скидка на «железного коня» может составить от 105 000 до 3 400 000 рублей. Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в банк или к дилеру.

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