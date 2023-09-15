Железнодорожный переезд на станции Георгиевка будет временно закрыт

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.В связи с проведением ремонтных работ на станции Георгиевка Куйбышевской железной дороги с 07:00 17 сентября до 16:00 18 сентября 2023 года (время местное) будет закрыт железнодорожный переезд 1164 км.

Для оповещения жителей на переезде размещена информация о закрытии переезда и установлены знаки объезда.

Движение автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 1154 км.

Куйбышевская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута следования учитывать данные обстоятельства, планировать свою поездку заранее и использовать объездные пути, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД