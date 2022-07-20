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Желающих стать лидерами в сфере социального предпринимательства приглашают на «Территорию Ритма»

20 июля 2022 12:29
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Желающих стать лидерами в сфере социального предпринимательства приглашают на «Территорию Ритма

С 8 по 11 сентября 2022 года в Нижегородской области пройдет международный инклюзивный форум социальных предпринимателей и cоциально-ориентированных лидеров «Территория Ритма». В течение четырех дней его участники смогут пройти путь от авторской идеи до создания полноценного социального или социально-предпринимательского проекта. Организаторы приглашают тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса, а также тех, у кого своей идеи пока нет, но есть жгучее желание изменить свою жизнь и научиться социальному предпринимательству и социальному лидерству. Первые – станут лидерами проектов, а вторые – членами их команд! Участников ждут насыщенные мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России. Командообразующая атмосфера активных мечтателей, будущие тандемы и проекты под чутким руководством наставников.

 

На площадке Ритма участники смогут:

✹Заявить свою авторскую идею и превратить ее в уникальный социально-

предпринимательский проект.

✹Стать членом международной команды лидеров и вместе развивать социально-предпринимательский проект.

✹Овладеть навыками и эффективными инструментами социального

проектирования и компетенциями будущего.

✹Получить инвестиции на реализацию своих проектов и другие уникальные

ресурсы поддержки.

 

По результатам работы форума лидеры и их команды при поддержке опытных наставников проработают свои социальные и социально-предпринимательские проекты, лучшие из которых получат различные формы поддержки. Форум «РИТМ» является настоящим инкубатором социально- предпринимательских проектов. Участники, пройдя обучение на площадке форума, уже сейчас создают свои социальные бизнесы, выигрывают гранты, запускают социальные проекты и становятся лидерами развития своих регионов.

 

Кто может принять участие в Ритме?

 

В Ритме могут принять участие молодые люди (в том числе с инвалидностью,

кроме ментальной) от 18 лет и старше, проживающие на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

На площадке форума будут действовать специально обученные волонтеры и

организована ДОСТУПНАЯ СРЕДА, поэтому каждый участник (в том числе с инвалидностью) будет чувствовать себя комфортно и полностью настроенным на командную работу.

 

Как принять участие в Ритме?

Заявку на участие в форуме можно подать на официальном сайте проекта:

http://территорияритма.рф до 10 августа 2022 года. Заявку можно подать в качестве лидера проекта, в качестве участника команды. Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Его главные критерии - целеустремленность, активность, смелость, а также желание стать

настоящим Ритм-лидером своего региона и большой страны. 

Участие в форуме БЕСПЛАТНОЕ (участники самостоятельно добираются до

Нижнего Новгорода и обратно).

 

Место проведения форума: База отдыха «Изумрудное» в Нижегородской

области (Городецкий район, деревня Большой Суходол).

 

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