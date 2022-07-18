Зенитчики ЦВО отработали уничтожение беспилотников «противника» в Самарской области

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Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа отработали уничтожение беспилотников условного противника в Самарской области.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. Личный состав организовал дежурство по прикрытию воздушного пространства региона. Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и зенитных установок ЗУ-23-2 обнаружили и уничтожили воздушные цели условного противника.

В практических занятиях приняли участие более 100 военнослужащих и около 10 единиц боевой и специальной техники войсковой ПВО, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: ЦВО