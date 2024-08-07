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«Здравствуй, книга!»: просветительский проект стартует в СОУНБ в начале учебного года

7 августа 2024 18:38
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Самарская областная научная библиотека приглашает школьников на интерактивные уроки в начале учебного года.

«Здравствуй, книга!» – просветительский проект под таким названием стартует в Самарской областной универсальной научной библиотеке в начале нового учебного года. 6 и 7 сентября в стенах библиотеки самарских школьников ожидают интеллектуальные игры, экскурсии, мастер-классы и другие интерактивные мероприятия, которые помогут ребятам пополнить свои знания истории, географии, краеведения, русского и английского языков. (6+)

Программа проекта обширна: в ней можно найти интерактивы, которые будут интересны как младшеклассникам, так и учащимся старших классов.

Программа для начальных классов (1–4 классы)

Географический урок «Занимательная география» (6 сентября)

Необчный урок географии для самых юных с геосказками, геозагадками, георисунками и геозаданиями!

Интерактив «Игра со словарем» (6 и 7 сентября)

Участники игры послушают рассказ об истории создания словарей, а также поиграют в разные игры со словами.

Интеллектуальная игра «Безопасная осень» (6 сентября)

По мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города». Пройдите путешествие вместе с героями книги, пополнив знания правил пожарной безопасности, дорожного движения и поведения в экстренных ситуациях!

Виниловый интерактив «Счастливое детство» (6 сентября)

Познакомьтесь с историей создания детских виниловых пластинок, поучаствуйте в викторине и смастерите своими руками сувенир в виде виниловой пластинки!

«Интерактивное занятие с английской лексикой «Говорим и раскрашиваем» и экскурсия по выставке детской литературы на иностранных языках «Добрый мир любимых книг». (6 и 7 сентября)

Ребята в игровой и творческой форме узнают новые слова в английском языке и разукрасят рисунки из набора раскрасок.

Программа для средних классов (5–8 классы)

Экскурсия по экспозиции «История допечатной книги» с интерактивным занятием «Игра-викторина «Листая Даля» (6  и 7 сентября)

Юные гости библиотеки проверят знания народных пословиц и поговорок, а также увидят выставку, посвященную древнейшим формам книги: от наскальных изображений до рукописных изданий на пергамене.

Игра-бродилка «По Самаре с ветерком», посвященная истории самарского транспорта, и тематическая экскурсия по краеведческому отделу (6 и 7 сентября)

Погрузитесь в мир самарского транспорта конца XIX – начала XX века: время, когда по улицам города ездили первые автомобили, курсировали вагоны конно-железной дороги и экипажи извозчиков.

Программа для старших классов (9–11 классы)

«Говорим грамотно»: путешествие по стране русского языка и лекция «Женщины в науке и изобретательстве» (6 и 7 сентября)

Совершите путешествие по стране русского языка и научитесь говорить правильно, открыв для себя целый фонд словарей информационно-библиографического отдела библиотеки!

Каков был вклад российских ученых и изобретательниц в мировую науку? Об этом вы узнаете в лекции!

Экскурсия «Путешествие в главное книгохранилище региона» (6 сентября)

Побывайте на нескольких этажах святая святых библиотеки – отдела основного книгохранения – и пройдите через «лабиринт» из миллиона книг.

Экскурсия по выставке «Лето – это маленькая жизнь» (6 сентября)

Приходите на выставку и вдохновляйтесь видами России, запечатлёнными в фотографиях Игоря Кобца! Отдельное место в экспозиции найдется также и редчайшим изданиям о российской географии.

Все предлагаемые встречи проводятся по предварительной записи для организованных групп размером от 10 до 30 человек.

Стоимость участия для школьников – 100 рублей, два сопровождающих – бесплатно.

Регистрация на мероприятия 6 сентября осуществляется по ссылке. Записаться на встречи 7 сентября можно по телефону: 8-846-335-44-80

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14А.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

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