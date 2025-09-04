«Zдай бумагу – помоги СВОим»: в Самаре пройдет Всероссийский экомарафон «Переработка»

96

С 15 сентября по 10 октября в Самаре под девизом «Zдай бумагу – помоги СВОим» пройдет Всероссийский экомарафон «Переработка».

Любой вуз, школа, детский сад, предприятие или учреждение может оставить заявку на сайте сдавайбумагу.рф или www.sdai-bumagu.com и сдать любое количество макулатуры от 300 кг (это, например, 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности).



Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в экомарафоне. С каждого собранного килограмма макулатуры будет перечислено 2 рубля в региональные фонды поддержки СВО. Все участники акции будут награждены благодарностями и грамотами акции «Zдай бумагу – помоги СВОим».

Фото: администрация Самары