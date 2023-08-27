Завтра в самарском Историческом парке откроется фотовыставка Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»

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Завтра, 28 августа в 14:00, в Историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка фотографий российского журналиста, члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца», сообщает пресс-служба парка.



В рамках Форума «Сообщество» в Самаре в конференц-зале пройдет патриотический концерт, организованный Общественной палатой Самарской области.



Ведущий мероприятия - Павел Александрович Покровский - заместитель председателя Общественной палаты Самарской области.

На концерте выступят:

Малькевич Александр Александрович – журналист, член Общественной палаты Российской Федерации.

Марк Григорьевич Левянт - российский композитор, исполнитель, председатель Самарской организации Союза композиторов России (с 1999), Народный артист Российской Федерации.

Екатерина Агранович («Катруся») - автор Telegram-канала «Катруся», член Общественной палаты Российской Федерации.

Алексей Рамильевич Халитов - музыкант, участник «Грушинского фестиваля».

Пётр Леонидович Лундстрем– скрипач.

Фото: пресс-служба Исторического парка