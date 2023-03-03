Завершился региональный этап XXII молодежных Дельфийских игр России по Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти в качестве туристического центра была определена территория в Автозаводском районе.
В Тольятти представили дизайн-код туристического центра города
Инспекторы государственного пожарного надзора проводят профилактические патрулирования по домам исторической застройки.
Противопожарное мероприятие прошло в Самарском районе Самары
С 1 марта по 30 апреля 2023 года могут избавиться от начисленных пеней при единовременной оплате задолженности и текущих начислений на дату платежа.
«ЭнергосбыТ Плюс»: пришла пора «Весеннего обновления»
В соревнованиях «Зимней Туриады» приняли участие 169 спортсменов из регионов Приволжского федерального округа.
Сборные региона завоевали бронзовые медали Кубка ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, АВТОВАЗ активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства.
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров приняли участие в торжественном запуске новой модели АВТОВАЗа - LADA Vesta NG
Все работы, связанные со строительством метро остаются на непрерывном контроле.
Скорректирован период действия временной схемы движения транспорта на перекрестке Красноармейской и Галактионовской
Мероприятие прошло в формате «Классной встречи». Всего за время проведения Конкурса поступило более 700 заявок на участие.
В Самарской области наградили участников общественного проекта «Отважным и Важным»
Пришлось погасить долг, чтобы снять ограничения.
Организация оплатила долг в 100 тысяч рублей после запрета на использование грузового транспорта
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.47
0.22
EUR 80.19
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Завершился региональный этап XXII молодежных Дельфийских игр России по Самарской области

3 марта 2023 15:53
121
Утвержден состав представителей от Самарской области для участия в XXII молодежных Дельфийских играх.

Завершился региональный этап XXII молодежных Дельфийских игр России по Самарской области. В творческом соревновании приняли участие около 700 исполнителей из 75 образовательных учреждений ведомств культуры и образования Самарского региона. В 23номинациях представлено 378 творческих исполнительских программ по музыкальному, хореографическому, театральному и изобразительному искусству: «Фортепиано», «Скрипка», «Театр», «Художественное чтение», «Балалайка», «Домра», «Баян/Аккордеон», «Классическая гитара», «Флейта», «Саксофон», «Академическое пение», «Сольное народное пение», «Ансамблевое народное пение», «Эстрадное пение (сольное)», «Эстрадное пение (коллективы)», «Классический танец», «Народный танец», «Современная хореография», «Изобразительное искусство», «Художественные ремесла/художественная керамика», «Деревянные духовые инструменты», «Ансамбли народных инструментов», «Цирковое искусство».

В творческом соревновании приняли участие около 700 исполнителей из 75образовательных учреждений ведомств культуры и образования региона: г. о. Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, муниципальных районов Безенчукский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Нефтегорский, Пестравский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский.

Наиболее многочисленными участниками стали юные художники (207), танцоры (193), театралы (131),  юные исполнители на народных инструментах – 25 человек.

Жюри в составе заслуженных деятелей искусств, заслуженных работников культуры и высшего образования Российской Федерации, профессоров В.П., Максимова, Н.В. Седовой, А.П. Шишкина, доцентов В.В. Горбунова, К.Г. Плаксиной, члена Союза художников РФ Г.М. Мисюк, председателя оргкомитета И.Н. Мироновой отметили лучших участников.

По итогам регионального этапа награды присуждены 161 участнику. Итоговый протокол опубликован на сайте ГБУК «Агентство социокультурных технологий и в группе ВК «Художественное образование».

Высочайший профессиональный уровень исполнительского мастерства молодых дарований нашей области подтверждает особый статус музыкального образования региона. Этому во многом поспособствовал и национальный проект «Культура». Новейший инструментарий в ДШИ позволяет расширить диапазон и качество звучания нового репертуара. Культурный сценический уровень также способствует популяризации музыкального искусства.

В настоящее время утвержден состав представителей от Самарской области для участия в XXII молодежных Дельфийских играх (г. Саратов) с 21 по 26 апреля 2023 года по направлению «Искусство». Делегация составляет 90 человек.

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, АВТОВАЗ активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства.
3 марта 2023  16:58
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров приняли участие в торжественном запуске новой модели АВТОВАЗа - LADA Vesta NG
69
В Правительстве Самарского региона тема цифровизации находится на постоянном контроле.
3 марта 2023  14:07
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам цифровой трансформации отрасли здравоохранения в регионе
185
Началось голосование за лучший зимний двор Самарской области
3 марта 2023  13:00
Началось голосование за лучший зимний двор Самарской области
170
5 марта в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий
3 марта 2023  09:51
5 марта в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий
242
Решением Министра обороны РФ Сергея Шойгу в оргкомитет был включен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
2 марта 2023  20:55
Дмитрий Азаров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ЦСКА
1219
Весь список