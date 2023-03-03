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Завершился региональный этап XXII молодежных Дельфийских игр России по Самарской области. В творческом соревновании приняли участие около 700 исполнителей из 75 образовательных учреждений ведомств культуры и образования Самарского региона. В 23номинациях представлено 378 творческих исполнительских программ по музыкальному, хореографическому, театральному и изобразительному искусству: «Фортепиано», «Скрипка», «Театр», «Художественное чтение», «Балалайка», «Домра», «Баян/Аккордеон», «Классическая гитара», «Флейта», «Саксофон», «Академическое пение», «Сольное народное пение», «Ансамблевое народное пение», «Эстрадное пение (сольное)», «Эстрадное пение (коллективы)», «Классический танец», «Народный танец», «Современная хореография», «Изобразительное искусство», «Художественные ремесла/художественная керамика», «Деревянные духовые инструменты», «Ансамбли народных инструментов», «Цирковое искусство».

В творческом соревновании приняли участие около 700 исполнителей из 75образовательных учреждений ведомств культуры и образования региона: г. о. Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, муниципальных районов Безенчукский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Нефтегорский, Пестравский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский.

Наиболее многочисленными участниками стали юные художники (207), танцоры (193), театралы (131), юные исполнители на народных инструментах – 25 человек.

Жюри в составе заслуженных деятелей искусств, заслуженных работников культуры и высшего образования Российской Федерации, профессоров В.П., Максимова, Н.В. Седовой, А.П. Шишкина, доцентов В.В. Горбунова, К.Г. Плаксиной, члена Союза художников РФ Г.М. Мисюк, председателя оргкомитета И.Н. Мироновой отметили лучших участников.

По итогам регионального этапа награды присуждены 161 участнику. Итоговый протокол опубликован на сайте ГБУК «Агентство социокультурных технологий и в группе ВК «Художественное образование».

Высочайший профессиональный уровень исполнительского мастерства молодых дарований нашей области подтверждает особый статус музыкального образования региона. Этому во многом поспособствовал и национальный проект «Культура». Новейший инструментарий в ДШИ позволяет расширить диапазон и качество звучания нового репертуара. Культурный сценический уровень также способствует популяризации музыкального искусства.

В настоящее время утвержден состав представителей от Самарской области для участия в XXII молодежных Дельфийских играх (г. Саратов) с 21 по 26 апреля 2023 года по направлению «Искусство». Делегация составляет 90 человек.

Фото: минкульт СО