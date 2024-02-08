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Завершилось масштабное обучение волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи - 2024

8 февраля 2024 13:48
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Завершилось масштабное обучение волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи - 2024

С 9 декабря 2023 года по 6 февраля 2024 года прошло общее обучение волонтёрского корпуса Всемирного фестиваля молодёжи. Тренеры Центров привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 провели образовательные тренинги для более чем 6 тысяч кандидатов в добровольцы.

«В течение двух месяцев кандидаты в волонтёры прошли специализированные курсы на Добро.РФ и в очном формате для 89 регионов страны. Нашими волонтёрскими центрами были проведены тренинги на командообразование, погружение в смыслы Фестиваля, межкультурные коммуникации, знакомство с инфраструктурой и программой Фестиваля, кодексом событийного волонтёрства. Мы благодарны тренерам, которым удалось сплотить и мотивировать команду волонтёрского корпуса в преддверии столь ответственного события. Уверена, что добровольцы достойно справятся с выполнением ответственной миссии и внесут достойный вклад в организацию Фестиваля», — рассказала заместитель генерального директора Дирекции ВФМ-2024 по региональному взаимодействию Лариса Сулима.

Отбор и обучение волонтёров Фестиваля осуществляли 27 Центров привлечения и подготовки волонтёров, один из которых — в Самарской области. Специалисты центра обрабатывали заявки и проводили собеседования с кандидатами из четырёх регионов: Самарской, Оренбургской, Саратовской областей и Республики Башкортостан. Всего из Самарской области поступило 1460 заявок в волонтёрский корпус Фестиваля. Обучение добровольцев стартовало в декабре 2023 года, его провели тренеры Центра, прошедшие специальную подготовку. Всего состоялось 11 очных встреч в четырёх регионах, участие приняли 350 отобранных кандидатов. Будущих добровольцев познакомили с особенностями взаимодействия с российскими и зарубежными гостями Фестиваля. В начале февраля будет сформирован итоговый состав волонтёрского корпуса ВФМ–2024, а все кандидаты распределятся по 15 функциональным направлениям.

«Центр привлечения и подготовки волонтёров Самарской области провёл очень серьёзную работу по отбору и обучению будущих добровольцев Всемирного фестиваля молодёжи. Тренеры выезжали в Саратов, Уфу и Оренбург, провели дополнительные встречи. Мы вместе со всеми кандидатами с нетерпением ждём итоги отбора волонтёрского корпуса, и нет сомнений, что от наших регионов в него попадут самые лучшие, активные и ответственные добровольцы» – отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров Самарской области Юлия Рябева

Напомним, в организации и проведении Всемирного фестиваля молодёжи будут задействованы 5 тыс. волонтёров из всех регионов России, в том числе 228 человек из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Добровольцами ВФМ–2024 станут самые мотивированные кандидаты, обладающие навыками работы в команде, коммуникабельностью, стрессоустойчивостью, владеющие иностранными языками и имеющие волонтёрский опыт.

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