Завершены соревнования по мини-футболу среди сборных команд ГУ МЧС ПФО

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Соревнования по мини-футболу среди Главных управлений МЧС России по Приволжскому федеральному округу завершены. Соревнования проводились в зачет Спартакиады МЧС России.

В Сызрань приехали более 150 спортсменов из всех регионов Поволжья. В состязании участвовали 14 команд-победительниц региональных этапов по мини-футболу, в том числе и представители Самарской области.

Борьба между соперниками была упорной. Игроков вдохновляли отличные результаты, полученные во время отборочных матчей.

В итоге лучшими стали спортсмены из Главного управления МЧС России по Нижегородской области, серебренными призерами стали участники команды Главного управления МЧС России по Ульяновской области, бронзовыми призёрами стала команда из Главного управления МЧС России по Кировской области.

Впервые команда Главного управления МЧС России по Самарской области заняла 4 место в соревновании окружного уровня.

Победители в мае этого года отправятся для участия в финале Спартакиады МЧС России.

Фото: облМЧС