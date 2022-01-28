Защита, забота, правопорядок: Дмитрий Азаров оценил работу самарской полиции по итогам прошлого года

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В пятницу, 28 января, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Самарской области. На традиционном собрании подвели итоги работы правоохранительных органов за прошлый год, а также обсудили ключевые задачи, которые предстоит решить в текущем.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников отметил, что год от года растет раскрываемость преступлений. Таким образом показатели региона превышают средние значения по Приволжскому федеральному округу, и по России в целом.

По мнению губернатора, это принципиальный критерий в оценке работы ведомства.

«За год проделана большая работа по обеспечению законности и правопорядка на территории региона. Уверен, что это почувствовали и оценили жители Самарской области, – отметил Дмитрий Азаров. – Люди отмечают и спокойствие, и ощущение безопасности в регионе. Определенные тревоги вносит ситуация текущего года. В первую очередь, это связано с информацией по минированию общественных пространств, учреждений, в том числе образовательных, которую мы каждый день получаем, оперативно реагируя. Уверен, что во взаимодействии с органами МВД, ФСБ, техническими операторами связи мы будем выявлять и пресекать эти действия, которые направлены на дестабилизацию ситуации в стране и в нашем регионе».

Руководитель области подчеркнул: несмотря на то, что сообщения о минировании были ложными, нужно найти преступников и призвать их к ответу.

Глава региона отметил: несмотря на объективные трудности, с которыми пришлось столкнуться из-за пандемии коронавирусной инфекции, удалось не допустить всплеска преступности и роста социальной напряженности.

«Наша совместная работа позволила не допустить ухудшения ситуации, – акцентировал Дмитрий Азаров, обращаясь к правоохранителям. – Выполняя свой служебный долг, вы с честью решаете поставленные задачи, и безусловно всеми жителями региона отмечаются ваши профессиональные действия, направленные на защиту и заботу людей».

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подчеркнул:

«Хочу отметить особо важную роль органов внутренних дел в нашей стране и обществе, и огромное значение вашей ежедневной напряженной деятельности в целом. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «От работы органов внутренних дел в значительной степени зависит отношение людей к власти». Поэтому уровень доверия населения – это основной критерий эффективности вашей деятельности и деятельности органов внутренних дел на всех уровнях. Вы – во взаимодействии с другими правоохранительными органами – непрерывно решаете комплекс задач, от выполнения которых зависит эффективность борьбы с преступностью, укрепление общественного правопорядка, обеспечение безопасности граждан. И мы видим, что по итогам года достигнуты определенные позитивные результаты».

По ряду ключевых показателей, характеризующих криминогенную обстановку в регионе, обеспечена позитивная динамика. По итогам 2021 года количество зарегистрированных преступлений в регионе сократилось почти на 2,5%. На 28% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах. Александр Винников отметил, что по итогам прошлого года зафиксировано и сокращение почти на 20 процентов фактов причинения тяжкого вреда здоровью и грабежей, на четверть – количество краж из квартир и вполовину – краж автомобилей. На 12 процентов сократилось количество уголовно-наказуемых деяний в сфере семейно-бытовых отношений, на 7,8 процентов – совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 33 процента снизилась преступность несовершеннолетних.

«Это очень заметный показатель, он значительно лучше, чем в Приволжском федеральном округе, в России, – отметил труд правоохранителей губернатор. – Здесь мы перестроили работу и на уровне комиссии по делам несовершеннолетних, которая обеспечивает самое тесное взаимодействие с органами внутренних дел. Она должна быть продолжена в самом тесном взаимодействии со школами. Но методы профилактики нуждаются в дальнейшем совершенствовании».

Крайне важной остается работа по выявлению правонарушений при реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

«Рассчитываю, что это будет способствовать качественному и своевременному исполнению всех задач, которые ставят перед нами жители Самарской области и определяет перед регионом руководство страны», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Непростая ситуация в экономике отразилась и на показателях преступности в этой сфере – органами внутренних дел выявлено свыше 3 тысяч преступлений. Начальник областного главка отметил, что в прошлом году к уголовной ответственности привлечены 168 коррупционеров, 90 взяточников и их посредников. Александр Иванович обратил внимание на, что самое серьезное внимание уделяется профилактике и пресечению дистанционных преступлений. Количество зарегистрированных IT-преступлений в 2021 году снизилось на 2 процента. Усилия Главного управления МВД России по Самарской области направленны, в том числе, на консолидированную профилактическую работу полиции, общественных организаций, банковских учреждений и СМИ по информированию жителей Самарской области о том, как не стать жертвой кибермошенников.

«Мы должны находить адекватные решения против новых вызовов технологического уклада», – подчеркнул руководитель региона. Он обратил внимание на важность выявления налоговых преступлений. «Активная работа органов внутренних дел во взаимодействии с налоговой службой приводит к наведению порядка, в том числе увеличению поступления доходов в бюджеты всех уровней», – отметил Дмитрий Азаров. Так, в бюджет области удалось вернуть свыше 1,6 млрд рублей неуплаченных налогов.

Также, правоохранителям предстоит усилить противодействие правонарушениям в сфере информационных технологий. глава региона напомнил о том, что Президентом страны поставлена задача эффективно ответить на этот вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес.

«Мы знаем, что риски и угрозы достаточно велики, что неосторожно, а иногда специально спровоцированная ситуация в интернете может приводить к значительным социальным волнениям, расшатыванию ситуации на территории региона. Крайне важно здесь, на мой взгляд, выстроить комплексную систему противодействия рискам и угрозам, мы просто обязаны перестраивать работу по данному сегменту, действовать более активно», – обратил внимание участников заседания губернатор.

В числе наиболее актуальных вопросов, влияющих на состояние преступности в регионе, остается борьба с незаконным оборотом наркотиков. Александр Винников доложил, что на территории области зарегистрировано снижение фактов. Пресечена деятельность 4 интернет-магазинов и 5 нарколабораторий, перекрыты 7 каналов поставки запрещенных веществ на территорию области. Количество изъятых наркотиков возросло на 68% и составило 228 кг.

«Рассчитываю, что и в текущем году работа по данному направлению будет выстраиваться также системно при взаимодействии различных служб – МВД и ФСБ, органов исполнительной власти, – и ситуация будет улучшаться, как и в 2021 году», – сказал глава региона.

Одним из направлений совместной работы является повышение уровня безопасности дорожного движения. По итогам прошлого года количество ДТП снизилось на 9% – во многом благодаря успешной реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Но число погибших наоборот выросло.

«Надо усиливать контроль, в первую очередь, за общественными перевозками. Контроль, профилактические меры позволят нам достигать результатов по снижению числа ДТП, как и в предыдущие годы, – уверен губернатор. – Но необходимо добиваться и снижения числа погибших».

Дмитрий Азаров отметил внедрение и развитие системы «Безопасный город», которая должна объединить все камеры видеонаблюдения.

«Эта работа будет способствовать снижению аварийности, травматизма, улучшению криминогенной ситуации, выявляемости преступлений, – уверен глава региона. – Наша задача все существующие системы видеонаблюдения включить в единый аппаратный комплекс: и федеральные, и региональные, и муниципальные, и частные. Предстоит большая работа по интеграции в единую систему безопасности. Рассчитываю, что в 2022 году мы достигнем заметных результатов».

«Задачи, которые вы обозначили, по охране общественного порядка, безопасности граждан, экономики, по борьбе с внешними и внутренними вызовами, при вашей значимой поддержке будут отрабатываться, чтобы жителям нашего региона жилось комфортно», – подчеркнул Александр Винников, обращаясь к губернатору. Начальник областного главка поблагодарил губернатора за высокую оценку работы правоохранителей.

В завершении обсуждения вопросов глава региона вручил награды особо отличившимся сотрудникам полиции за образцовое выполнение служебных обязанностей и большой вклад в обеспечение правопорядка.

«Благодарю вас за добросовестную службу, ответственное выполнение своих обязанностей. Ваша работа по обеспечению правопорядка, общественной безопасности крайне важна для сохранения стабильности региона, создания условий опережающего развития Самарской области, повышения уровня и качества жизни людей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил сотрудников полиции за «очень заботливое отношение к гражданам» в период пиков пандемии.

«Органам правопорядка всегда удается действовать очень аккуратно, вежливо, тактично, что люди отмечают. Злостных нарушителей требований санитарных служб, конечно, нужно призывать к ответу. Но иногда мы видим, что человеку нужно просто подсказать, помочь. Когда сотрудники органов внутренних дел помогают людям дойти до дома, получить средства индивидуальной защиты, такое отношение делает честь всему личному составу управления и повышает уровень доверия людей к власти в целом. Такой человечный, я бы сказал человекоориентированный подход позволяет сегодня повышать уровень доверия и к сотрудникам полиции», – резюмировал губернатор.

Фото: СОВА