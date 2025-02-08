Зарплаты в науке и образовании выросли на 18% в Самарской области

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В честь Дня российской науки аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, подготовили данные о том, сколько вакансий в профобласти «Наука и образование» было размещено за последние 2 года, а также какие зарплаты предлагаются в данной сфере.



За 2024 год в России было опубликовано 219 тыс. вакансий в сфере науки и образования, что на 15% больше, чем в 2023 году. За первый месяц 2025 года подобных предложений было 18 тыс., а за аналогичный период 2024 года - 16,4 тыс.



Регионами-лидерами по числу вакансий для учёных и преподавателей в 2024 году стали Москва (48,6 тыс. предложений), Санкт-Петербург (24,3 тыс.), Московская область (14,5 тыс.), также в топ-5 попали Краснодарский край (9,5 тыс.) и Республика Татарстан (8,7 тыс., +2% к уровню 2023 г.). В Самарской области в 2024 году было опубликовано 5,2 тыс. вакансий в сфере науки и образования, что на 27% больше, чем в 2023 году.



Топ-15 регионов с самым большим количеством вакансий в профобласти «Наука и образование» за 2024 год

«Дефицитной профобласть «Наука и образование» формально в 2024 году не была – hh.индекс или индекс конкуренции колебался от 6,7 до 9,0 резюме на вакансию при норме от 4 до 8. Однако представители научного сообщества жаловались, что и у них возникают сложности в подборе персонала – тут общая для рынка тенденция, довольно парадоксальная, но уже мейнстримная – даже в профицитных областях найти сотрудника с нужными навыками, экспертизой и опытом, а также готового на финансовые условия в вакансии, довольно сложно и занимает в полтора-два раза больше времени, чем тремя-пятью годами ранее», – комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.



Среди навыков, которые чаще всего требуют от соискателей в сфере науки и образования в последние месяцы, – умение организовать учебный процесс, межличностное общение, работа с большим объёмом информации, многозадачность, гибкость и исполнительность.



Что касается зарплат (медиана), то в целом по стране в конце 2024 года они составляли 55 тыс. рублей (ожидаемая при этом достигла 70 тыс. руб.), годом ранее – 45,7 тыс. руб. (ожидаемая – 60 тыс. руб.) Больше всего учёным и преподавателям, связанным с наукой, готовы были платить в прошлом году в Ямало-Ненецком АО – медиана 82,8 тыс. руб., Москве (78,7 тыс. руб.) и Чукотском АО (77 тыс. руб.) В Самарской области заработная плата находилась на уровне 39,8 тыс. рублей (+18% к уровню 2023 г.).



Топ-15 регионов по уровню медианных зарплат в профобласти «Наука и образование» за 2024 год

Стоит отметить, что в профобласти «Наука и образование» в прошлом году значительно выросло число предложений для людей с инвалидностью. Так, в декабре 2024 года по стране их было около 1,3 тыс., что почти в два раза больше, чем в декабре 2023 года.