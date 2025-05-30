Зарплата и признание: что мотивирует самарцев работать максимально продуктивно?

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей и выяснили, какие варианты мотивации наиболее важны для работающих россиян, а также есть ли у людей идеи, как улучшить работу их компаний.



Что мотивирует людей работать лучше?

Исследование hh.ru показывает, что для большинства жителей Самарской области (72%) наиболее важная мотивация работать лучше и эффективнее – это ощущение, что они ценные работники. И выражается это, как правило, в достойной зарплате и признании заслуг в коллективе или со стороны компании. Интересно, что особенно значимым этот фактор оказался для молодых сотрудников в возрасте до 24 лет (сразу 76%).

Еще 49% указали дополнительно, что их мотивирует быть хорошими сотрудниками интерес к работе или проекту, а 40% - положительная атмосфера в коллективе. 38% добавили, что их мотивация зависит от того, насколько стабильна их компания, 36% - насколько высок их уровень обучения и глубоки знания по профессии. Больше четверти (28%) отметили, их мотивирует смысл и польза их работы.



Сотрудники полны идей, как улучшить работу своих компаний

Важно, что несмотря на разницу подходов к мотивации, у 43% опрошенных жителей Самарской области всегда есть идеи, как можно улучшить работу или процессы в их компаниях. Более того, данные респонденты признались, что часто озвучивают свои предложения начальству и некоторые из них даже внедрили. А вот больше трети (36%), наоборот, пожаловались, что на их идеи по улучшению работы не обращают внимания и не внедряют. Еще 9% посетовали, что им хотелось бы улучшить некоторые процессы на работе, но нет сил или времени придумывать идеи.

Больше половины (60%) респондентов заявили, что компании должны прислушиваться к работникам, которые советуют, как улучшить рабочий процесс. Также 55% добавили, что компании могли обучать своих работников новому и повышать их квалификацию.

45% верят, что комплексное улучшение условий труда поможет поднять уровень эффективности работников. Кроме того, 40% считают, что снижение уровня бюрократии поможет улучшить производительность труда в российском бизнесе.