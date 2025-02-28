Запрет на продажу энергетиков подросткам вводится с 1 марта

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Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним вводится в России с 1 марта, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев ("Единая Россия").

"С 1 марта вводится запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он обязан попросить документ, например, паспорт. А если молодой человек или девушка не смогут или откажутся, то коммерсант обязан, в свою очередь, отказать в продаже", - сказал Толмачев.

Депутат отметил, что закон позволяет регионам самостоятельно запрещать торговлю безалкогольными энергетическими напитками в школах, больницах, спортивных учреждениях, музеях и театрах.

"Всё это — логичное продолжение курса на защиту детей от разнообразных ядов. Напомню, ужесточили наказание за продажу табака и никотинсодержащей продукции — вейпов. Энергетики и взрослыми, и детьми часто воспринимаются неправильно. Это даже не газировка, которая тоже не очень полезна, или кофе — это ударная доза кофеина, которая может оказать непредсказуемый эффект на растущий организм", - добавил он.

Парламентарий рассказал, что есть случаи, когда приходилось прибегать к помощи врачей после пары банок энергетика.