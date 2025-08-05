Зампрокурора области проведет личный прием граждан и предпринимателей Безенчукского района

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12 августа 2025 года в 11.00 заместитель прокурора области Евгений Александрович Петренко проведет личный прием граждан и предпринимателей Безенчукского района Самарской области.

Прием пройдет в прокуратуре Безенчукского района, расположенной по адресу: Самарская область, пгт Безенчук, ул. Луговцева, д. 8.

Запись на прием осуществляется отделом по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры области по телефонам: 8-846-333-54-28, 8-846-332-29-44, а также прокуратурой Безенчукского района по телефонам: 8-846-762-35-91, 8-846-762-17-71.