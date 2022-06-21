Заместитель военного прокурора ЦВО проведёт личный приём граждан, военнослужащих и членов их семей

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Военной прокуратурой Центрального военного округа на прокурорском участке в г. Самаре организован выездной прием граждан.



В рамках работы мобильной приёмной заместитель военного прокурора Центрального военного округа полковник юстиции Зазнобин Александр Владимирович 22 июня 2022 г. проведёт личный приём граждан, военнослужащих и членов их семей на базе войсковой части 90600 (пгт. Рощинский Самарской области).



Прием будет осуществляться по предварительной записи, проводимой в период с 16 по 22 июня 2022 г. в военной прокуратуре Самарского гарнизона по тел.: 8 (846) 263-42-47.

Фото из открытых источников