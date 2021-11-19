Заместитель прокурора области Алексей Павлов совместно с уполномоченным по правам ребенка провел прием граждан

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Вчера, 18 ноября 2021 года заместитель прокурора области Алексей Павлов совместно с уполномоченным по правам ребёнка в Самарской области Татьяной Козловой в преддверии Всемирного дня ребёнка проведен личный приём граждан, обратившихся в интересах несовершеннолетних.

На приём обратились 3 человека по вопросам неисполнения решения суда, невыплаты алиментов, некачественного оказания услуг по присмотру за детьми.

По всем обращениям организованы проверки, ход и результаты которых поставлены на контроль прокуратурой области, сообщает ведомство.