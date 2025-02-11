Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев провел прием граждан

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11 февраля 2025 года в Нижнем Новгороде заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев в режиме видео-конференц-связи провел прием граждан, проживающих в регионах округа. В мероприятии приняли участие федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев, врио заместителя председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, и.о. главы м.р. Похвистневский Самарской области Сергей Черкасов.

В ходе приёма было рассмотрено заявление жительницы Самарской области, которая обратилась с просьбой об оказании содействия в строительстве нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Большая Ёга м.р. Похвистневский.

Представители Правительства Самарской области пояснили, что возведение модульного здания фельдшерско-акушерского пункта площадью 90,86 кв.м., мощностью 14 посещений в смену предусмотрено в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году. Для возведения ФАПа администрацией м.р. Похвистневский выделен земельный участок, также будет обеспечено подключение к инженерным сетям, проведены работы по благоустройству и организованы подъездные пути. Начало оказание медицинской помощи запланировано на декабрь 2025 года.

По результатам приема заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев дал соответствующие поручения ответственным органам исполнительной власти, выполнение которых поставил на контроль главных федеральных инспекторов по регионам округа, принявшим также участие в приеме граждан.

Фото: пресс-служба ПФО