88

20 апреля заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин провел прием граждан. В режиме видеоконференцсвязи рассмотрены обращения жителей Марий Эл, Самарской и Саратовской областей.

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти регионов и местного самоуправления, курирующие вопросы социальной сферы, контрольно-надзорных ведомств, главные федеральные инспекторы регионов ПФО.

По результатам приема даны поручения, направленные на решение вопросов, поставленных заявителями в обращениях, а именно:

– по ямочному ремонту участка автомобильной дороги от д. Большая Лумарь до д. Куанпамаш Новоторъяльского района, а затем капремонту дороги Кужнур – Большая Лумарь – Сухоречье в Республике Марий Эл (срок исполнения ямочного ремонта – до 1 июля 2021 года, капремонта – не позднее 31 декабря 2022 года);

– по ремонту общедомового имущества многоквартирного дома №4 по ул. Центральная в с. Голубьевка Энгельсского района Саратовской области (срок выполнения ремонтных работ – 1 июня 2021 года);

– по капитальному ремонту участка внутриквартальной дороги в направлении от ул. Ялтинская до ул. Дыбенко в Самаре (срок завершения работ – до конца сентября 2021 года).

Главным федеральным инспекторам регионов округа, принявших участие в личном приеме граждан, поручено взять решение указанных вопросов на контроль, передает пресс-служба ПФО.