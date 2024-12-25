замедление YouTube породило схемы обмана с программами-ускорителями

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Мошенники на фоне рекордного замедления YouTube в РФ стали использовать новую схему обмана, предлагая пользователям сервисы-ускорители, за которыми скрываются шпионские программы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в сфере телекоммуникаций.

По данным источника издания, количество мошеннических публикаций с предложением сервисов ускорения работы YouTube с июля-августа выросло со 100-150 до 300 в месяц и продолжает увеличиваться.

Использование программ-ускорителей YouTube порождает угрозы: под приложения для обхода блокировок часто маскируются вирусы и шпионские программы, которые собирают данные, сохраняют историю всех действий пользователей и фактически следят за ними, отмечают "Известия".

"YouTube может быть использован для кибератак и хакерства, хотя сам по себе он не предназначен для этого. В частности, некоторые видео вполне могут содержать QR-коды на фишинговые сайты. [...] Ссылка в описании может завести туда, где хакеры смогут похитить ваши данные или деньги", – отметил эксперт газеты.

Он добавил, что действия мошенников порой доходят до абсурда: некоторые предлагают фишинговую услугу "пересказа роликов с YouTube", администрация ресурсов не всегда своевременно удаляет такие предложения.

Член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал газете, что один из популярных приемов мошенников – создание фейковых каналов, имитирующих известных блогеров, компании или организации.

"Они публикуют видео с заманчивыми предложениями, такими как "инвестиции с гарантированным доходом", "раздача криптовалют" или "розыгрыши призов". Для участия в этих "акциях" зрителям предлагают отправить деньги, предоставить личные данные или перейти по подозрительным ссылкам, что приводит к потере средств или компрометации конфиденциальной информации", – пояснил Немкин.

Кроме того, киберпреступники размещают вредоносную рекламу или ссылки в описании и комментариях к видео. При этом никто с распространением этих схем на видеохостинге не борется, подчеркнул депутат.

Руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров отметил, что мошенники также активно используют рассылки. Чаще всего киберпреступники рассылают письма со ссылками, замаскированные под уведомления от YouTube, а в описаниях под видео дают ссылки на вредоносное ПО, пишет Смотрим.