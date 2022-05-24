Законопроект о накопительной пенсии могут внести в Госдуму до 31 июля

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Законопроект о реформе накопительной пенсии, который разработали Минфин и ЦБ, должен поступить на рассмотрение в Госдуму в этом году, возможно, до конца весенней сессии, сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он рассказал, что законопроект уже обсудили, а основные разногласия устранены. В документе сохраняются планы по налоговому вычету в 6%, софинансированию со стороны государства и страхованию накоплений до 1,4 млн руб. Однако источники «Известий» в ЦБ, Госдуме и Минфине сомневаются, что реформа будет проведена в этом году. В пресс-службах Минфина и ЦБ не ответили на запросы издания. В пресс-службе ПФР от комментариев отказались.

В России средства для выплаты так называемых страховых пенсий отчисляет в Пенсионный фонд работодатель, если сотрудник работает у него официально. Накопительная часть — это прибавка к пенсионным выплатам по старости. Она формировалась на специальном лицевом счете с 2002 г. за счет страховых взносов от работодателя — 6% со всех взносов. C 2014 г. накопительная часть пенсии была заморожена. С того времени отчисления идут в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

В конце октября 2019 г. Минфин опубликовал законопроект о реформе накопительной пенсии. Главное отличие предлагаемой системы от той, что была заморожена правительством в 2014 г., – необходимость самостоятельно позаботиться о пенсионных сбережениях. Таким образом власти хотят дать гражданам возможность за счет личных взносов и «при стимулирующей поддержке государства» увеличить свою будущую пенсию, пишут Ведомости.