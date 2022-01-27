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Заинтересованные лица приглашают к участию в выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО–2022»

27 января 2022 14:41
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Выставка пройдет с 16 по 18 марта 2022 года в Москве.

Представители администраций, специалисты культурно-досуговой сферы приглашаются к участию в Международной столичной выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО–2022» и деловом форуме профессионалов индустрии развлечений

Выставка пройдет с 16 по 18 марта 2022 года в Москве. Здесь представят новейшее парковое оборудование, аттракционы, оснащение для детских и спортивных площадок, технологии виртуальной реальности. Также на выставке обсудят решения по благоустройству территорий, их ландшафтному и тематическому оформлению. Кроме того, представят спектр услуг по сертификации аттракционов и других устройств для развлечений, проектированию парков, аквапарков и развлекательных центров. На выставке затронут и вопросы обучения персонала парков, организации праздничных мероприятий, услуг общественного питания и т. п.

С подробной программой, условиями участия и формой заявки можно ознакомиться здесь.

 

Фото:  администрация Самары

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