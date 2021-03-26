За время самоизоляции самарцы стали лучше относиться к курьерам

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28 марта 2020 года президент объявил в стране нерабочие дни, и жизнь россиян круто поменялась. Оказалось, что по итогам коронавирусного года 38% стали лучше относиться к курьерам и другим представителям сферы обслуживания, а в Приволжском федеральном округе - на 38%. Ведь многим пришлось побывать на их месте. Кроме того, 16% жителей ПФО стали больше работать на основной работе и еще у 10% появилась подработка.

38% россиян и 38% жителей ПФО отметили улучшение своего отношения к обслуживающему персоналу (курьеры, грузчики, доставщики еды), который в период локдауна работал сверхурочно. 19% заявили, что за это время их отношение сильно изменилось в позитивную сторону, а 19% - что немного улучшилось. Почти половина респондентов (49%) не изменили своего отношения, и всего у 3% изменения произошли в негативном ключе.

При этом по России женщины (22%) гораздо чаще мужчин (14%) заявляли о значительном улучшении своего отношения к представителям сферы обслуживания. Также намного лучше стали относиться к курьерам 25% молодежи в возрасте до 24 лет. И это больше, чем в других возрастных группах. Среди городов-миллионников улучшение отношения зафиксировано в крупнейших экономических центрах - Москве, Санкт-Петербурге, а также в Казани.

15% опрошенных россиян отметили, что за 2020 год они стали больше работать на текущей работе. Еще у 9% респондентов по России и у 10% населения ПФО, помимо основной занятости, появилась подработка. 14% россиян, однако, признались, что объём задач на текущей работе у них уменьшился, а 9% - что они потеряли работу во время пандемии. 16% жителей ПФО стали больше работать на основной работе, но у 13% снизилась нагрузка, а 8% - лишились работы.

В зависимости от пола участников наблюдается определенная полярность загрузки по всей России. Среди женщин больше неработающих (18% против 10% среди мужчин), причём так было и до пандемии. Одновременно с этим среди них чуть больше тех, кто стал работать интенсивнее: подработки взяли 10% женщин и 9% мужчин. Респонденты-мужчины (15%) чаще женщин (12%) выбирали ответ «Я стал-(а) меньше работать на текущей работе».

Наибольшая доля тех, кто лишился работы оказалось в возрастной группе 45-54 лет (12%). Подработки чаще брали респонденты в возрасте от 18 до 44, чем другие опрошенные. В этой группе подрабатывали по 11% опрошенных, тогда как среди респондентов старше 45 подработки брали всего 5-7%, сообщает avito.

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