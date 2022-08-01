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За три дня в Самарской области выявлено и привлечено к ответственности 70 водителей за пьяное вождение

1 августа 2022 13:42
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За три дня в Самарской области выявлено и привлечено к ответственности 70 водителей за пьяное вождение

В ходе рейдовых мероприятий с 29 по 31 июля 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2300 различных правонарушений в области дорожного движения.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 29 по 31 июля. 

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За три дня рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 70 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 3 водителя без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За период рейда с 29 по 31 июля полицейскими выявлено порядка 2300 различных правонарушений в области дорожного движения.

От пристального внимания полицейских оказались и иные правонарушения: так, более 370 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, почти в 68 случаях перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 120 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ почти 143 раза. Во время рейдовых мероприятий выявлено 92 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 326 водителей. Несмотря на выписанные требования, 3 водителя не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.

Теги: БДД

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