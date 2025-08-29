За сбор каких грибов можно угодить в тюрьму

138

В России сбор дикорастущих грибов традиционно считается популярным видом досуга. Однако, как отмечает юрист Илья Русяев, эта деятельность строго регламентируется законодательством. Нарушение установленных норм может привести не только к административной, но и к уголовной ответственности. Некоторые штрафы достигают трех миллионов рублей.

Согласно Лесному кодексу РФ, граждане имеют право бесплатно собирать дикорастущие грибы для личных нужд на землях лесного фонда. Однако это право не является безусловным: запрещено собирать грибы на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), таких как заповедники и национальные парки. Незнание статуса территории не освобождает от ответственности — за нарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Особое внимание уделяется грибам, занесенным в Красную книгу РФ. За сбор каких грибов грозит уголовная ответственность и какие ограничения существуют — в материале URA.RU.

Сбор грибов, включенных в Красную книгу РФ, карается штрафом от 2500 до 5000 рублей с конфискацией собранного. Если будет доказан умысел, к нарушителю может быть применена уголовная статья с наказанием до четырех лет лишения свободы и штрафом до одного миллиона рублей.

С 2023 года в России действуют законы, ужесточающие ответственность за сбор или уничтожение редких грибов и растений, находящихся под защитой государства или международных соглашений. При отягчающих обстоятельствах — например, групповых действиях, использовании служебного положения или попытке продажи через интернет — наказание может увеличиться до девяти лет лишения свободы и штрафа до трех миллионов рублей.

К особо ценным грибам относят только те виды, которые включены в утвержденный список. В настоящее время в этот перечень входит лишь одна разновидность гриба — рядовка мацутакэ. Данный гриб можно обнаружить на территории Южного Урала, в Приуралье, а также на Дальнем Востоке, в Приморском крае и в лесах Восточной и Южной Сибири. К нарушителям может быть применена уголовная ответственность в соответствии со статьей 260.1 Уголовного кодекса РФ.

Административные санкции менее суровы: за незаконную добычу, хранение, транспортировку, сбор, содержание, приобретение или сбыт редких и находящихся под угрозой исчезновения видов грибов граждане могут быть оштрафованы на сумму до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа может достигать двадцати тысяч рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей.

Отдельное внимание уделяется грибам, содержащим психоактивные вещества. За их приобретение, хранение или перевозку предусмотрен штраф от 4000 до 5000 рублей либо административный арест до 15 суток. В случае доказательства сбыта или крупного размера ответственность может быть уголовной.

Любителям «тихой охоты» перед походом в лес советуют свериться со списком грибов, занесенных в Красную книгу РФ. Всего таких 16 видов.

Вешенка семгово-соломенная

Она преимущественно встречается в период с мая по октябрь на территории Приморского и Хабаровского краев, а также в Сахалинской области. В отличие от обычной вешенки, которую можно приобрести в большинстве супермаркетов, данный вид — редкий, занесенный в Красную книгу. Он отличается насыщенным коралловым оттенком. Обычно данный гриб произрастает на поврежденной или разлагающейся древесине.

Порфировик ложноберезовиковый

Этот гриб распространен на территории всей России. Однако наиболее часто его обнаруживают в Краснодарском и Приморском краях. Внешне он очень похож на подберезовик, но отличить его можно по характерной серо-коричневой окраске шляпки и ножки.

Перечный гриб рубиновый

Данный вид гриба преимущественно распространен на территории Амурской и Пензенской областей, встречается также в странах Западной и Восточной Европы, в Прибалтийском регионе и Закавказье. Характерной особенностью этого гриба являются розовая окраска ножки и шляпка с оттенками желто-коричневого цвета. Перечный гриб, как правило, произрастает вблизи дубов, а обнаружить его можно в период с конца июля по начало августа.

Болет красно-желтый

Такой вид гриба встречается на территории Краснодарского и Приморского краев, а также в Тульской и Пензенской областях. Обычно он появляется в лиственных и хвойных лесах в конце августа или в начале сентября. Как правило, обнаружив один экземпляр, можно быть уверенным, что поблизости есть еще несколько таких же грибов.

Этот вид нередко путают с боровиком. Отличительной особенностью красно-желтого болета является бархатистая шляпка желтоватого или коричнево-серого оттенка с характерными красноватыми пятнами. Кроме того, при срезе его мякоть быстро приобретает синий оттенок. Однако специалисты не рекомендуют проверять этот признак при помощи ножа из-за особенностей охраны данного редкого вида.

Трюфель летний

Данный вид гриба преимущественно произрастает на территории Краснодарского края, а также встречается на Кавказе и в северо-западной части Закавказья. Наиболее часто его можно обнаружить в широколиственных лесных массивах. Характерными признаками трюфеля являются темное клубневидное плодовое тело и поверхность, покрытая бугорками с пирамидальными бородавками.

Кроме того, к краснокнижным грибам также относятся: рядовка-исполин, грифола курчавая, лейкопаксиллус лепистовидный, сыроежка золотистая, шишкогриб хлопьеножковый, решеточник красный, звездовик сводчатый, лепиота древесинная, сетконоска сдвоенная и гиднеллум Пека. Сбор всех этих грибов влечет за собой административную ответственность.

Кроме тех грибов, что особо охраняются государством, регионы также имеют право формировать индивидуальные перечни исчезающих видов. В настоящее время в Красную книгу Московской области, например, включено 26 видов.

На данный момент к ним относятся: леоция студенистая, ложносвинуха лепистовидная, саркосома шаровидная, гигрофоропсис крупноспоровый, трутовик овечий, энтолома темно-синяя, спарассис курчавый, паутинник чешуйчатый, трутовик разветвленный, паутинник фиолетовый, каштановый гриб, паутинник превосходный, гиропор синеющий, или синяк, груздь золотисто-желтый лиловеющий. Также в списке: полубелый гриб, сыроежка золотистая, дубовик оливково-бурый или обыкновенный, сыроежка разнолистная, дубовик крапчатый, сыроежка зеленоватая, боровик укореняющийся, млечник древесинный, подберезовик разноцветный или подосиновик пестрый, ежовик коралловидный, говорушка подогнутая и звездовик сводчатый.

Указанный список подлежит регулярному пересмотру и обновлению: одни виды исключаются, другие, напротив, добавляются. Такие изменения напрямую связаны с динамикой численности популяций — при увеличении их количества отдельные виды могут быть исключены из перечня.