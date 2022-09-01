«Zа Россию!» – жёны военнослужащих из Самарской области организовали в Самаре уникальную фотовыставку

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Накануне памятной даты – Дня окончания Второй мировой войны, а также в преддверии 79-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 2 сентября при поддержке Правительства Самарской области на площади Славы открывается уникальная фотовыставка «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ», созданная женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии и общественным культурно-социальным фондом «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова.

Торжественное открытие выставки состоится в 17 часов.

Посетители смогут увидеть уникальные фотографии на выставочных конструкциях площади Славы, а также цифровую копию фотовыставки на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади.

На выставке будут представлены 50 портретов женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине. 50 фотоисторий о красоте, вере, стойкости и самоотверженности. В рамках проекта жёны российских военнослужащих фотографировались в кителях супругов. Китель несёт в себе сакральную мысль – это бремя и ответственность, которые ложатся и на женские плечи, и в то же время китель – большой и тяжёлый – согревает и даёт защиту.

Об их силе и терпении ходят легенды: за хрупкими плечами – годы переездов из гарнизона в гарнизон и постоянное ожидание мужей со службы. Тревоги, волнения и внутренний огонь веры, позволяющий быть надёжным тылом и бережно хранить домашнее тепло. Кутаясь в родной китель, мечтают каждая только о своём, но все одинаково. «Как тогда наши деды и прадеды освобождали мир от фашистской нечисти, так и сейчас это же делают наши мужья. Остановили тогда, остановим и сейчас! И как наши бабушки и прабабушки ждали своих мужей, переживали, молились, надеялись, то же самое сейчас делаем и мы… Мы уверены, что наши мужья достойно выполнят задачи, поставленные нашим Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Федерации, Президентом и национальным лидером Путиным Владимиром Владимировичем! Победа будет за нами!» – говорят жёны бойцов второй гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии, чьи супруги сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине.

Каждая портретная фотография сопровождается мыслями, которыми поделились героини. Это фразы из писем мужьям, а также всё то, что читается во взглядах, улыбках, позах, – глубокие строки о силе духа, воле, пройденных испытаниях, искренней любви, которые помогают дождаться мужчин с ответственных заданий.

«И мне до тебя, где бы я ни была, дотронуться сердцем не трудно…», – у выставки есть своя мелодия. С каждой фотоработы птицами надежды и верности будто слетают звуки хрустального голоса Анны Герман: «Мы нежность. Мы вечная нежность друг друга».

«Наши мужчины и все российские солдаты должны чувствовать за своей спиной поддержку – в этом сегодня мы видим свою основную миссию, которая носит не только просветительский характер, – говорит Екатерина Колотовкина, председатель женского совета второй гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии. – Жёны военнослужащих Самарского гарнизона совместно с благотворительным фондом «Звезда и лира» занимаются ещё и поддержкой ребят, отстаивающих право донбассцев на мирную жизнь. Женщины собирают и отправляют посылки на фронт. И присоединиться к этому доброму делу может любой желающий».

Примечательно, что представленная ранее узкому кругу выставка уже получила множество положительных откликов самарцев и гостей областной столицы, после чего было принято решение показать её широкому зрителю. В течение двух недель экспонаты будут представлены на площади Славы, далее передвижная выставка отправится сначала в выставочную галерею ТК «Амбар» (г.Самара, Южное шоссе, д.5), где будет приурочена к акции «Посылка солдату»; а затем – в выставочный зал Дома офицеров Самарского гарнизона. В дальнейшем площадками проведения уникальной выставки станут локации муниципальных образований Самарской области. Перспективы организаторов ещё шире – они планируют организовать выставку в онлайн-режиме, чтобы женщины из других регионов тоже могли бы выкладывать свои фотографии, что объединило бы всех жён военнослужащих. «А ещё появилось желание отправить выставку на Донбасс, чтобы наши мужья, увидев снимки любимых, а также их сослуживцы знали: за их спинами стоим мы – с одной стороны, нуждающиеся в их защите, а с другой – крепкий тыл», – резюмируют авторы проекта.

Фото: пресс-служба правительства СО