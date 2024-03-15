«За родное – за своё»: жительница Кировского района Самары стала обладателем первого из пяти автомобилей «Лада Веста»

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Сегодня в 14.20 состоялось первое подведение итогов викторины «За родное – за своё», которая проходит в рамках одноименной благотворительной общественно-просветительской акции, стартовавшей в Самарской области в феврале 2024 года и приуроченной к 175-летию со дня основания нашей губернии.

В прямом эфире, трансляция которого велась на телеканале «Губерния», на сайте Самарского областного вещательного агентства «СОВА», в паблике «СОВА» ВКонтакте, в паблике «Самарская Область» ВКонтакте, в эфире телеканала «Самара-ГИС», на сайте samaragis.ru и в мобильном приложении телеканала, в эфире телеканала «Тольятти 24», на сайте tvtogliatti24.ru, в мобильном приложении, в телеграм-канале и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» телеканала «Тольятти 24», были разыграны 1 автомобиль, 10 поездок в Москву на выставку-форум «Россия», 20 туров выходного дня по Самарской области и 100 туристических наборов, состоящих из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.

Определение победителей происходило путем рандомного выбора из числа уникальных номеров, которые присваивались каждому участнику, правильно ответившему на вопросы викторины, с помощью специальной компьютерной программы «Цифровой барабан». «Повлиять на результаты определения победителей невозможно. Это абсолютно автономный программный процесс, встроиться в который извне исключено», – отметил Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», выступившей инициатором проведения общественно-просветительской акции «За родное – за своё». Кроме него за процессом подведения итогов в прямом эфире наблюдали Артур Абдрашитов, министр туризма Самарской области; Ольга Воронова, директор филиала Российского общества «Знание» в Самарской области, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королёва; Михаил Чирков, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории и историографии Самарского университета. Вел прямой эфир заслуженный артист Самарской области Фёдор Степаненко.

Выигрышный номер обладателя главного приза викторины – автомобиля «Лада Веста» – был определен буквально на 10-й минуте эфира. Счастливым обладателем новенькой машины стала Антонина Ивановна, жительница Кировского района города Самары.

«География проведения викторины – вся Самарская область. Присоединиться к ней могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области в любой из трех дней – 15, 16 или 17 марта. Центры общественного голосования, где проходит викторина, находятся на выходах из избирательных участков Самарской области. Для участия необходимо ответить на 5 вопросов о нашем регионе. В случае, если вы ответили на все вопросы правильно, то волонтер центра общественного голосования попросит вас заполнить согласие на участие в следующем туре – определении победителей в ходе прямого эфира», – уточнил Дмитрий Славецкий.

С момента запуска общественно-просветительской акции «За родное – за своё» на территории Самарской области к ней присоединились кандидаты и доктора исторических наук, доценты и преподаватели ведущих вузов региона, а также журналисты, архитекторы, деятели культуры. Просветительский интенсив, посвященный Самарской области, – стал площадкой для саморазвития и самообразования. Цикл лекций, интервью и дискуссии на телевидении и радио с известными и признанными лекторами области – это возможность узнать интересные факты из жизни самарского региона. Ценность проекта в его доступности: все лекции можно посмотреть на ресурсах партнера акции – филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в социальной сети «ВКонтакте», введя хэштеги #ЗаРодноеЗаСвоё, #ВикторинаЗаРодноеЗаСвоё, #ЛекторийЗаРодноеЗаСвоё. «Цели и задачи Российского общества «Знание» в просвещении населения, которое заключается в том числе в популяризации научных знаний, донесении достоверных фактов до широкого круга людей. С момента запуска цикла лекций на ресурсах общества «Знание» в Самаре мы видим большой отклик со стороны жителей. Более того, мои знакомые рассказывали, что лекции и информация, почерпнутая из них, становились темами обсуждения в семейном кругу», – рассказала Ольга Воронова.

«Мы постарались охватить все исторические периоды, конечно, обсуждали с коллегами-лекторами, какие направления могут привлечь внимание. Но все лекции, все темы были восприняты аудиторий с одинаковым интересом. Более того, мы фиксируем рост подписчиков на наши ресурсы, что также свидетельствует о том, что интерес к проекту, к истории, к фактам из жизни Самарской области однозначно есть», – дополнил Михаил Чирков.

Уникальный общественно-просветительский проект «За родное – за своё» призван рассказать жителям региона об истории родного края, содействовать развитию гражданского общества и социальной ответственности каждого жителя, а также напомнить об уникальных достопримечательностях, природных богатствах, туристических возможностях Самарского региона. Долгое время Самара была закрытым промышленным городом, о том, как сегодня это историческое наследие работает на туристический имидж региона, и чем сегодня Самара и Самарская область привлекает туристов, рассказал Артур Абдрашитов: «Не первый год мы употребляем это устойчивое название – «город-курорт», причём оно уже применимо не только к областной столице, но и ко многим другим городам самарского региона, где действительно появляется настоящая инфраструктура «города-курорта». Сегодня каждый областной город, который выходит своей территорий к берегам Волги, приобретает важные инфраструктурные объекты – это и набережные, и пляжные территории, и новые общественные пространства, зоны рекреации и многое-многое другое. Это, безусловно, привлекает и наших жителей, и жителей других субъектов Российской Федерации, поэтому мы можем уверенно говорить о том, что Самарская область – это регион-курорт, куда приезжает огромное количество гостей. Например, в 2023 году туристический поток в область составил более 3,1 млн человек. И это не предел. Тот исторический период, когда наш город, наша область, считались закрытыми, – важен. Но сегодня наша область – открытый, гостеприимный регион, который привлекает большое количество гостей. Я надеюсь, что наши жители, в том числе благодаря проекту «За родное – за своё», смогут узнать больше о самарской губернии и отправятся в путешествие по тем объектам, о которых узнали».

В присутствии гостей студии в прямом эфире цифровой барабан определил 131 уникальный номер –первое подведение итогов викторины «За родное – за своё» завершено. Номера-победители больше не участвуют в подведении итогов викторины, все остальные номера автоматически становятся участниками последующих эфиров, а значит – получают дополнительный шанс на победу!

Номера-победители первого эфира уже опубликованы на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».

Ближайший прямой эфир с подведением итогов состоится уже сегодня, 15 марта, в 21.00, стать его участником и возможность выиграть приз можно сегодня до 20.00, придя в центр общественного голосования и ответив на вопросы викторины.

Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на следующих ресурсах:

ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство»:

– телеканал «Губерния» (21-кнопка)

– сайт Самарского областного вещательного агентства sovainfo.ru

– в телеграм-канале «СОВА» https://t.me/sovanews63

– в группе «ВКонтакте» «СОВА» https://vk.com/sovanews63

Телеканал «Самара-ГИС»:

– телеканал «Самара-ГИС»

– сайт https://samaragis.ru/

– мобильное приложение телеканала «Самара-ГИС»

Телеканал «ТОЛЬЯТТИ 24»:

– 22-я кнопка в сетях «ЛАДА-МЕДИА» и всех кабельных операторов Тольятти

– сайт tvtogliatti24.ru

– мобильное приложение ТОЛЬЯТТИ 24

– телеграм-канал телеканала ТОЛЬЯТТИ 24

– группы телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»

– Паблик «Самарская область» «ВКонтакте»

Присоединяйтесь к викторине «За родное – за своё»

15, 16, или 17 марта и выигрывайте!

Положение о проведении акции и подробная информация размещены на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-505-78-63 ежедневно с 15 марта по 5 апреля 2024 года с 9 до 20 часов.