За прошедшую неделю подразделения добровольной пожарной охраны региона 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров

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За прошедшую неделю подразделения добровольной пожарной охраны в качестве дополнительных сил 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров. Для борьбы с огнем привлекались 18 человек личного состава и 10 единиц техники.

Добровольные пожарные команды «Старое Вечканово» и «Георгиевка» оказывали помощь профессиональным пожарным в тушении дома и надворных построек в Исаклинском и Кинельском районах. ДПК «Ягодное» и «Комсомольский» привлекались для тушения частных домов в Ставропольском и Кинельском районах. ДПК «Верхнее Санчелеево» и «Подстёпки» выезжали на тушение мусора в Ставропольском районе.

ДПК «Натальино» помогала ликвидировать горение сухой травы и пожар в неэксплуатируемом строении в Безенчукском районе, добровольцы из ДПК «Федоровка» выезжали на тушение автомобиля и офисной мебели в Тольятти.

К самостоятельному тушению пожаров, ликвидации последствий ДТП и проведению аварийно-спасательных работ подразделения добровольной пожарной охраны за прошедшую неделю не привлекались.

Благодаря помощи добровольцев все пожары удалось оперативно ликвидировать.

Всего в регионе насчитывается более 150 добровольных пожарных команд и более 300 добровольных пожарных дружин.

Подразделениями добровольной пожарной охраны прикрыто 490 населенных пунктов, в которых проживает более 200 тыс. человек, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: freepik.com