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За прошедшую неделю на нарушителей масочного режима в общественном транспорте составлено 19 протоколов

12 апреля 2021 17:51
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Такие граждане высаживаются на ближайшей остановке.

В маске – от начала и до конца маршрута: пассажирам без средств защиты органов дыхания кондукторы не должны продавать билет. Такие граждане высаживаются на ближайшей остановке.

Эти правила ежедневно напоминают персоналу перевозчиков во время инструктажей перед сменой. Во всех салонах общественного транспорта размещены тематические листовки и объявления, а также телефоны «горячей линии», по которой любой житель может сообщить о нарушениях масочного режима во время рейсов. Но по большей части «антимасочников» выявляют участники межведомственных рейдов: представители профильного городского департамента, контрольно-ревизионные службы транспортных предприятий, народные дружинники и полицейские. Ежедневно с утра и до вечера, не только в пиковые интервалы, проверками охватывают все виды городского пассажирского транспорта.

Даже несмотря на значительное потепление (на этой неделе в дневные часы синоптики прогнозируют до +22 градусов С) и жалобы пассажиров на то, что в масках ездить стало душно, защитные средства остаются обязательными в общественных местах. Перевозчики обещают позаботиться о комфортной температуре в салонах транспорта.

«В утренние и вечерние часы еще прохладно, поэтому экипажи заботятся о том, чтобы прогреть машины. Если днем пассажиры ощущают, что в подвижном составе очень жарко, необходимо действовать согласно инструкции: обратиться к кондуктору либо водителю и попросить убавить отопление. Главное, чтобы попутчики были довольны, а маски были надеты, причем надеты правильно. Они должны закрывать и рот, и нос», – пояснила Анна Замыцкая – пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ», выполняющей автобусные перевозки по муниципальным заказу и маршрутам.

«Там, где отопительная система позволяет, температурный режим будет отрегулирован. При этом планируем, что на этой неделе во всех транспортных средствах отопление будем постепенно отключать», – сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов.

Сегодня мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований стартовали с улиц Куйбышева и Некрасовской, по которым пролегают автобусные и троллейбусные маршруты. Однако, в график проверок включаются не только улицы с активным трафиком. Рейды проводятся во всех районах Самары по-прежнему в усиленном режиме (в день документируются результаты контроля в более чем 200-х единицах транспорта; организуется до 12 проверок).

Только за прошедшую неделю административные материалы оформлены в отношении 19 человек. В основном это граждане, которые категорически отказались использовать маску в поездке; также есть те, кто просто забыл взять ее в дорогу. А принципиальность или забывчивость могут обернуться штрафом в размере до 30 тысяч рублей. Санкции предусмотрены частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Проверяющие также разъясняют, что детали одежды – поднятый воротник, низко опущенный капюшон и т. п. средствами индивидуальной защиты не считаются. К таким барьерным изделиям относятся тканевые повязки, одноразовые или многоразовые обычные и анатомические маски, респираторы. Они позволяют минимизировать риски распространения инфекций – не только коронавируса, но и других ОРВИ, что особенно важно в межсезонье.

 

 

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