За полгода определитель номера от Яндекса обработал 13,3 млн звонков самарцам с незнакомых номеров

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За первую половину 2024 года определитель номера от Яндекса обработал 13,3 млн звонков самарцам с незнакомых номеров — это почти столько же, сколько за такой же период годом раньше. Доля нежелательных вызовов выросла на 5% и составила примерно 55%. А по всей стране за первые 6 месяцев этого года определитель обработал 785 млн звонков с незнакомых номеров — на 15% больше, чем за такой же период прошлого года.

С января по июнь в Самаре сильнее всего увеличилось число нежелательных звонков с рекламой товаров и услуг — на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время количество вызовов от мошенников уменьшилось на 19%, а звонков с рекламой сотовых операторов — 17%.