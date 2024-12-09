За подделку решений собственников домов предлагают сажать на шесть лет

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Собрания переведут в онлайн, а фальсификацию итогового документа — в уголовно наказуемые деяния.

Депутаты разных уровней решили отрегулировать один из самых спорных моментов в управлении домом — процедуру принятия решений собственников. Депутаты петербургского Заксобрания после года обсуждений разработали инициативу об уголовном наказании за фальсификацию таких документов. А федеральные коллеги продолжили доработку законопроекта о возможности голосования онлайн через портал госуслуг. Ведь управляющие компании проводят собрания собственников за редким исключением по-настоящему, с очным присутствием кворума, а количество жалоб на фальсификацию решений зашкаливает, пишет Парламентская газета.

Группа петербургских депутатов, среди которых Денис Четырбок, Всеволод Беликов, Алексей Цивилев и Ольга Герасина, разработали изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они предлагают ввести новую статью 185_7 «Фальсификация решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах». За это хотят наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей и лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Идею поддержал спикер городского парламента Александр Бельский. Он считает, что это хотя и жесткое, но все же справедливое наказание за деяния, которые портят жизнь миллионам россиян. Примеры трудной борьбы людей с недобросовестными управляющими компаниями, которые в стремлении сохранить доступ к плате за коммунальные услуги идут на подлог документов, есть и в Петербурге. «Учитывая, что по действующему законодательству у органов жилищного контроля нет полномочий на проверку достоверности таких сведений и внесение изменений в реестр лицензий происходит на основании предоставленных УК документов, зачастую такой подлог сходит им с рук. К тому же наше уголовное законодательство сегодня не содержит специальной нормы, предусматривающей ответственность за такие действия», — отметил Бельский.

В Петербурге проблемой в последние годы активно занималась Государственная жилищная инспекция. Она организовала сервис, куда жильцы могут обратиться, если не участвовали в голосовании. Только за первый квартал 2024 года на этот электронный сервис поступило более пяти тысяч тревожных сообщений о фальсификации протоколов общих собраний.

Необходимость ужесточения наказаний депутаты обсуждали еще год назад. Тогда юристы говорили о низкой вероятности введения отдельной уголовной статьи. Ведь формально подделка документов в России и так наказывается по статье 327 УК. Но есть нюансы: когда подделывают официальный документ в других ситуациях, чаще всего сразу понятно, кого надо подозревать в совершении преступления. А в процедуре смены управляющей компании жилого дома или принятия решений об установлении тарифов участвуют слишком много персонажей. Поэтому и дела по статье о мошенничестве в этой сфере виснут и не доходят до рассмотрения в судах.

Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс, позволяющих голосовать онлайн через «Госуслуги» на собраниях жильцов, внесен в Госдуму и даже принят в первом чтении еще в 2022 году. На днях парламентарии и федеральное Правительство возобновили работу с документом. Кабмин на своем последнем заседании одобрил проект поправок к законопроекту, направленный на совершенствование порядка онлайн-голосования.

Впрочем, сама система не стала дожидаться официального нормативного разрешения и уже активно развивается на базе ГИС ЖКХ. Как сообщил в ноябре 2024 года замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик, за два последних года количество зарегистрированных пользователей ГИС ЖКХ выросло почти в два раза, достигнув 10 миллионов человек: «Сегодня значительная часть пользователей — это физические лица, собственники квартир. Нам важно сделать процесс управления домом прозрачным и удобным для граждан, поэтому в информировании о возможностях системы и приложения активно участвуют региональные министерства и жилищные инспекции, также поддержка оказывается со стороны Минцифры России», — заявил он.