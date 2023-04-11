За первый квартал 2023 года жителями Самарской области подано более 42 тысяч заявлений через единый портал госуслуг

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области работает 11 центров «Мой бизнес»: это региональный дом предпринимателя в Самаре и еще 10 площадок в каждом городском округе.
Самарская область представила практики работы с предпринимателями на федеральном форуме «Мой бизнес»
Многие предприниматели не пользуются мерами государственной поддержки, потому что не знают об их существовании, либо уверены, что получить их нереально.
На Днях инноватора в Самаре, Тольятти и Сызрани расскажут о мерах поддержки предпринимателей
Суть разработки заключается в автоматизации работы импульсных предохранительных клапанов, установленных на котлах-утилизаторах газотурбинного блока.
Разработка специалистов «Т Плюс» повысила надежность работы Новокуйбышевской ТЭЦ-1
В числе наиболее востребованных специальностей в настоящее время находятся монтер пути, сигналист, осмотрщик-ремонтник вагонов, помощники машиниста тепловоза и электровоза, электромеханик сигнализации, централизации и блокировки, электромонтеры, плотник,
Куйбышевская железная дорога приглашает всех желающих трудоустроиться на ежегодной «Ярмарке вакансий»
Клиенты банка смогут приобрести коммерческую недвижимость не только на вторичном, но и на первичном рынке.
Сбер улучшит программу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц в Самаре
В Самаре выстроен механизм медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту, в режиме «единого окна».
По поручению Дмитрия Азарова в Самарской области упростят процедуру медицинских осмотров для военнослужащих-контрактников
Телебашню в Самаре в честь Дня космонавтики украсят звезды и ракеты
Теперь клиенты Сбера могут зарегистрировать право собственности на квартиру в новостройке, не посещая Росреестр или МФЦ.
Домклик запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.74
-0.66
EUR 89.17
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
В Самарской области реализуют областную акцию «Первые в космосе 2.0»
Самарский зоопарк приглашает на квест "Животные-покорители космоса"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За первый квартал 2023 года жителями Самарской области подано более 42 тысяч заявлений через единый портал госуслуг

11 апреля 2023 15:16
128
При этом самым популярным сервисом оказалась запись ребенка в детский сад.

Жителями Самарской области в первом квартале 2023 году через единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) было подано более 42 610 заявлений на оказание услуг в электронном виде. При этом самым популярным сервисом оказалась запись ребенка в детский сад. За этой услугой в январе-марте в Самарской области обращались 7 686 раз.

Также в числе наиболее популярных услуг на ЕПГУ оказались: предоставление субсидий на оплату ЖКУ (6768 обращений), проведение техосмотра снегоуборочных машин и других видов техники (5562 обращения), пособия на ребенка из малообеспеченной семьи (5342 обращения), оказание социальной помощи отдельным категориям граждан (4731 обращение).

Кроме того, за первый квартал 2023 года на региональном портале госуслуг (gosuslugi.samregion.ru) было подано 7674 заявления на оказание электронной услуги от органов исполнительной власти и местного самоуправления Самарской области.

Среди региональных электронных услуг самыми востребованными оказались: выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях (1496 обращений), выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными машинами (883 обращения) и доступ пользователей в читальный зал государственного архива (электронный читальный зал) (881 обращение).

Самарская область стабильно входит в ТОП-5 регионов России по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

Региональный портал госуслуг Самарской области занимает 10 место из 85 субъектов Российской Федерации по результатам ежегодного мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме Минэкономразвития России.

Без дополнительных заявлений, бумажной волокиты и долгого хождения по инстанциям можно благодаря региональному порталу государственных и муниципальных услуг записать ребенка в детский сад, оформить льготы и пособия и многое другое. Всего на РПГУ размещено 288 электронных услуг.

«От того, получат ли эти услуги без волокиты и бюрократических проволочек, будут ли они надлежащего качества, зависит не только качество жизни в регионе, но и зачастую – жизнь и здоровье людей. Причем важен здесь весь процесс: от заявки до результата», – считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Согласно Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной губернатором Дмитрием Азаровым, до 95 % всех госуслуг, включая региональные, будут доступны жителям региона дистанционно. При этом переход к новому формату взаимодействия не всегда исключает тот факт, что гражданину придется прийти в органы исполнительной власти. Это необходимо, например, если результатом оказания услуги является выдача какого-то документа – паспорта, водительского удостоверения или другого. Мы стремимся к тому, чтобы всё остальное взаимодействие осуществлялось исключительно в электронном виде – и подача документов, и отслеживание статуса оказания госуслуги, и консультации», – пояснил заместитель председателя Правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре выстроен механизм медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту, в режиме «единого окна».
11 апреля 2023  16:22
По поручению Дмитрия Азарова в Самарской области упростят процедуру медицинских осмотров для военнослужащих-контрактников
129
Самарская область активно включилась в конкурс «Лидеры России»
11 апреля 2023  13:47
Самарская область активно включилась в конкурс «Лидеры России»
167
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
11 апреля 2023  12:49
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
179
Проект
11 апреля 2023  11:46
Проект "Главная тема" с Губернатором Дмитрием Азаровым выйдет в эфир 11 апреля
211
14 апреля в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
11 апреля 2023  11:38
14 апреля в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
185
Весь список