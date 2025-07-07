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За объектами отдыха и оздоровления Самарской области закреплены ответственные сотрудники

7 июля 2025 13:14
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За объектами отдыха и оздоровления Самарской области закреплены ответственные сотрудники

В Самарской области в 2025 году в период летнего, туристического, каникулярного и курортного сезонов полицейскими активно ведутся мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности. Это особенно важно в условиях увеличения внутренних туристических потоков. Меры направлены на создание безопасных условий для отдыха граждан, в том числе несовершеннолетних, и предотвращение различных правонарушений.

Среди основных целей и задач — обеспечить охрану правопорядка в местах массового отдыха, на объектах транспортной инфраструктуры и в санаторно-курортном комплексе. Уделяется большое внимание усилению правоохранительной деятельности в жилом секторе и организации безопасного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, включая тех, кто состоит на профилактическом учёте в органах внутренних дел. Важной задачей является предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан, пресечение семейно-бытовых конфликтов и нарушений общественного порядка, а также обеспечение личной и имущественной безопасности отдыхающих.

Сотрудниками полиции поводятся мероприятия по предотвращению преступлений и административных правонарушений в лесных зонах, скверах, ландшафтных музеях-заповедниках, на территориях, прилегающих к водоёмам, и в других местах возможного стихийного отдыха. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности детей на объектах отдыха и оздоровления, а также при участии в дорожном движении. Совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел проводятся комплексные проверки мест организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних и иных мест массового отдыха граждан. Органы местного самоуправления и прокуратура в установленном порядке информируются о недостатках в инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости объектов.

Начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юлия Ситникова отметила: «За прошедший месяц проделана значительная работа. Проведены комплексные проверки 718 мест организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Организованы инструктажи для работников частных охранных организаций, сторожей, персонала учреждений и заведений.  За объектами отдыха и оздоровления закреплены ответственные сотрудники.

На постоянной основе проводится работа по пресечению семейно-бытовых конфликтов и нарушений общественного порядка в жилом секторе. Осуществлён контроль за состоянием правопорядка в лесных зонах, скверах и других местах возможного стихийного отдыха. Выявлено 9 преступлений и пресечено 73 административных правонарушения, совершенных несовершеннолетними. Сотрудниками Госавтоинспекции проведены профилактические мероприятия по отработке отдельных видов нарушений Правил дорожного движения, в том числе при перевозке детей».

Проведённые мероприятия способствовали повышению уровня безопасности в местах массового отдыха и снижению количества правонарушений. Несмотря на выявленные недостатки, большая часть из них уже устранена. Работа в этом направлении продолжается, чтобы обеспечить безопасные условия для отдыха всех граждан в течение всего летнего сезона.

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