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За неделю в Самаре составили 61 протокол на нарушителей масочного режима в общественном транспорте

11 апреля 2022 17:08
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Требование носить маски от начала и до конца поездки в пассажирском транспорте остается актуальным сейчас и впредь.

Несмотря на некоторые послабления, требование носить маски от начала и до конца поездки в пассажирском транспорте остается актуальным сейчас и впредь, до особого распоряжения специального штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Темпы и объемы работ, в том числе в части организации контроля, не снижаются. И минувшая неделя – тому подтверждение.

«Во взаимодействии с представителями предприятий-перевозчиков, народными дружинниками и полицией мы организовали 80 рейдов, рассредоточив контрольные бригады во всех районах города – так, чтобы проверками была охвачена вся маршрутная сеть. Те граждане, которые понимают, что без маски продолжать поездку нельзя, выходят добровольно – на прошлой неделе 127 пассажиров при встрече с участниками рейдов немедленно покинули салоны, не задерживая попутчиков. Многие из них тут же эту маску купили и продолжили поездку на следующем автобусе, трамвае или троллейбусе. А на тех, кто сопротивляется введенному масочному режиму, составляются административные материалы – за прошлую неделю оформлен 61 протокол в отношении нарушителей, – сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Александр Ерополов. – В часы «пик», когда пассажиропоток высок, контроль усиливается. Так, утренние рейды начинаются с крупных транспортных развязок – остановок, через которые следуют как минимум два вида общественного транспорта. За весь период пандемии проведено 4 644 рейда, 90 872 проверки в транспортных средствах, в суды направлено более 1 900 протоколов».

Участники комиссионных бригад напоминают, что средство защиты должно плотно прилегать к лицу, закрывая и нос, и рот. Спускать маску к подбородку нельзя. Это касается и пассажиров, и персонала перевозчиков, работающего на линии. Перед каждой сменой кондукторам и водителям маски выдают в количестве, достаточном на весь рабочий день. Чтобы чувствовать себя максимально защищенно, маски получают даже те водители, которые находятся в изолированной от пассажирского салона кабине.

О нарушениях, зафиксированных не в ходе рейдов, пассажиры могут сообщить через соцсети или на «горячую линию». После проведения проверки нарушителям грозит наказание рублем.

«Для минимизации рисков распространения штаммов коронавируса и других сезонных ОРВИ и ОРЗ продолжается реализация всего комплекса защитных мер. В ходе городского месячника по благоустройству мы усилили работы по очистке подвижного состава после зимы. Не менее тщательно проводим и дезинфекцию, применяя растворы обеззараживающих препаратов, одобренных к применению Роспотребнадзором. На протяжении всех поездок в транспорте функционируют рециркуляторы воздуха, – рассказала представитель «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая. – Кроме того,  на линии работают контрольно-ревизионные бригады, которые не только следят за соблюдением масочного режима, но и проверяют, нет ли безбилетников».

Своевременно – перед входом в салон – надевайте маску и оплачивайте свой проезд в течение одной остановки, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   администрация Самары

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