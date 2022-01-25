За неделю органы власти Самарской области ответили на 3 707 сообщений от жителей

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Чаще всего жители обсуждали качество уборки снега – всего органы власти взяли в работу почти 2,5 тысяч сообщений на данную тему с конкретными адресами.

ЦУР Самарской области уделяет повышенное внимание сезонным инцидентам, связанным с уборкой снега и наледи с территории проезжей части, во дворах и внутриквартальных проездов. Сотрудники Центра контролируют качество ответов исполнителей на местах, чтобы избегать отписок, оперативно передают в муниципалитеты адреса проблемных участков – подходы к школам, поликлиникам, детским садам и другим социально-важным объектам.

На прошлой неделе интернет облетело видео кареты скорой помощи, которая застряла в снежной каше в одном из дворов Советского района Самары. По информации районной администрации, управляющая компания вместе с активными жильцами не раз вызывали трактор, только расчистить двор не давали припаркованные автомобили. После инцидента со скорой местные автомобилисты поддались на уговоры управляющей организации и освободили парковку.

Еще одна проблема крупных городов – утечки на сетях тепло- и водоснабжения, после которых образуется наледь и снежная колея. Жители Промышленного района Самары сообщили, что в одном из дворов не закопана и не огорожена яма, которую ресурсоснабжающая организация раскопала еще в декабре. Жители написали: «Спасибо, трактор приехал почистил, но возле стоянки большая яма, после расчистки там стали тонуть машины, ночами спать невозможно, буксуют всю ночь». После сигналов в соцсетях порядок во дворе удалось навести силами местного ТСЖ.

На остановке общественного транспорта в Кировском районе Самары на ул. Красных Коммунаров после снегопадов образовался сугроб. Граждане пожаловались на работу городских служб: «Из-за неубранного снега, люди рискуют, поскользнувшись, попасть под колёса подъехавшей маршрутки, чтобы сесть в неё. Как выпал снег, так остановку никто не чистил». Мэрия Самары оперативно отреагировала и остановку расчистили от снега.

Жители Челно-Вершинского района спустя несколько дней после снегопада обратились к местным властям в социальных сетях: «В Воздвиженке дороги занесены снегом. Дети в школу не ходят, старики без хлеба и воды сидят». ЦУР передал сигнал в муниципалитет, ситуацию оперативно исправили.

Жители Приволжья обратили внимание на нечищеную дорогу к местной поликлинике, сигнал был также оперативно отработан. А в небольшом селе Перле-Вейсе в Похвистневском районе снегом замело дорогу к новой купели, жители обратили внимание на недоработки местной администрации в соцсетях и ситуацию исправили.

Хотя до весны еще месяц, из-за неустойчивой погоды на кровлях домов появляются сосульки и наледь, всего за неделю ЦУР63 зафиксировал порядка 60 сообщений на эту тему. Так, жители Красноглинского района Самары сообщили об огромных сосульках на крыше местной поликлиники, ситуацию исправили благодаря неравнодушным жителям.

Если управляющие организации игнорируют требования жильцов очистить крышу, граждане могут смело обращаться в ГЖИ. Для того чтобы инициировать проверку, необходимо оставить официальное обращение. Проще всего это сделать через портал ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/ и по электронной почте: info@gzhi-samara.ru.: заявитель проходит авторизацию через Госуслуги, поэтому у надзорного органа нет причин считать жалобу анонимной.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР 63: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.