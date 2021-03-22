За минувшую неделю в Самаре запротоколировали 15 нарушений пассажирами масочного режима

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Нарастив количество ежедневных рейдов до 12 в соответствии с поручением штаба по борьбе с коронавирусом, мобильные бригады распределяются по линиям таким образом, чтобы проверками с утра и до вечера были охвачены все виды городского пассажирского транспорта.

Представители профильного департамента, народные дружинники, полицейские, сотрудники предприятий - неизменно в составе рейдовых бригад. При этом независимо от того, в каком виде транспорта идет проверка, перевозчики оказывают поддержку друг другу, максимально задействуя свои контрольно-ревизионные службы.

За минувшую неделю запротоколировали 15 нарушений пассажирами масочного режима. Только сегодня в утренние часы пик трое молодых людей пересели из автобусов в полицейскую машину для оформления административных материалов. Двое из них согласились надеть средства индивидуальной защиты лишь после того, как им пришлось покинуть салоны общественного транспорта. Нынешние рейды стартовали с улицы Полевой.

Соблюдение режима кондукторами и водителями тоже является предметом проверок.

Всего же с начала октября прошлого года, когда к выездным проверкам подключилась полиция, составлено 279 протоколов в отношении пассажиров, которые в категоричной форме отказались надеть маски. Дальнейшие решения принимаются судебной властью. Штрафные санкции достигают 30 тысяч рублей, если нарушение совершено впервые.

«Наличие протоколов говорит о том, что еще не все горожане выполняют установленные в период пандемии требования. Поэтому в части организации рейдов никаких послаблений в ближайшее время не планируется. Маски в общественных местах носить нужно», - сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Для снижения рисков инфицирования коронавирусом и другими сезонными ОРВИ продолжается работа по дезинфекции подвижного состава. Например, каждый автобус в утренние и вечерние часы проходит мойку и обработку раствором, одобренным к применению Роспотребнадзором. В ходе городского месячника по благоустройству, который начнется 1 апреля, транспорт будут очищать еще более тщательно после зимнего сезона. В частности, уборщикам предстоит полностью избавить салоны от песка, который пассажиры заносят с улично-дорожной сети после проведения на ней противогололедных мероприятий.

Все задачи будут выполняться в четком соответствии с регламентом и под непрерывным контролем.

Масочный режим остается актуальным до особых распоряжений областного штаба по противодействию коронавирусу, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации