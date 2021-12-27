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За минувшую неделю в общественном транспорте составлено 63 протокола на антимасочников

27 декабря 2021 16:42
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В Самаре имеются случаи повторного привлечения одних и тех же пассажиров к административной ответственности.

Зафиксированы рецидивы: в Самаре имеются случаи повторного привлечения одних и тех же пассажиров к административной ответственности за нарушение масочного режима в общественном транспорте.

За минувшую неделю в общественном транспорте составлено 63 протокола на антимасочников. Всего же с начала текущего года в суды было направлено 789 административных материалов.

Если по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафные санкции в размере до 30 тысяч рублей, то в случае рецидива суд принимает решение, исходя из части 2 той же статьи, предусматривающей еще более жесткое наказание – штраф до 50 тысяч рублей.

Как правило, в судах никаких противоречий не возникает. При рассмотрении учитываются все обстоятельства и причины совершения правонарушения, заверяют специалисты. Лишь в отдельных случаях, когда на это имеются веские основания, нарушители «отделываются» предупреждением.

Защитные средства необходимо надевать перед входом в салон общественного транспорта и не снимать их до окончания поездки. Если маска надета неправильно (а она должна плотно прилегать к лицу, закрывая и рот, и нос), участники рейдов делают замечание и дожидаются, когда пассажир исправит ситуацию. В противном случае или если рейдовая бригада имеет дело с непримиримым антимасочником, пассажиру придется выйти из салона, чтобы не задерживать попутчиков. Протокол составляется в полицейской машине.

Перевозчики заботятся и о своих сотрудниках. Ежедневно перед рейсами персонал проходит инструктаж, экипажи получают средства индивидуальной защиты.

До особого распоряжения штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции контроль продолжится в ежедневном режиме, с охватом всех видов городского пассажирского транспорта: трамваев, троллейбусов, автобусов (включая маршрутные такси), метро.

       

Фото:   администрация Самары

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