За минувшую неделю добровольные пожарные помогли ликвидировать 3 пожара в регионе

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С 3 по 9 февраля подразделения добровольной пожарной охраны (ДПО) в качестве дополнительных сил 3 раза выезжали на тушение пожаров в регионе. Для борьбы с огнем привлекались 6 человек личного состава и 3 единицы техники.

Личный состав добровольной пожарной команды (ДПК) «Мочалеевка» в составе 2 человек и 1 единицы техники участвовал в тушении автомобиля в селе Мочалеевка Похвистневского района.

ДПК «Подстепки» в составе 2 человек и 1 ед. техники привлекалась на тушение частного дома и надворных построек на площади 200 кв.м в селе Подстепки Ставропольского района.

Третий пожар произошел в селе Ягодное Ставропольского района. Там ДПК «Ягодное» в составе 2 человек и 1 ед. техники привлекались на тушение частного дома, горевшего на площади 150 кв.м.

В ликвидации последствий ДТП подразделения добровольной пожарной охраны не участвовали.

На территории Самарской области создано 534 общественных объединения пожарной охраны, из них 158 ДПК и 376 ДПД.

Подразделениями добровольной пожарной охраны прикрыто 490 населенных пунктов Самарской области, в которых проживает более 200 тыс. человек, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО