Я нашел ошибку
Главные новости:
В стартовом котловане рабочие монтируют опорную раму для будущей сборки щита.
Сегодня в Самаре завершается подготовка рельсов для переустройства трамвайных путей вблизи зоны метростроя
Туроператоры региона разработали множество зимних маршрутов
Поезд следует по маршруту Орск – Оренбург – Самара – Москва.
Самарцев приглашают совершить поездку на новом фирменном двухэтажном поезде «Оренбуржье»
В Самаре ночью до -9°С, днем до -6°С.
Завтра в Самарской области ожидается небольшой снег
Для получения переходящего кубка первенства спортсменам было необходимо как можно быстрее преодолеть дистанцию в 5 км.
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре директор ООО не выплатил зарплату работнику
Он составил подложный договор купли – продажи и, переоформив машину, распорядился ей по своему усмотрению.
Самарец подозревается в похищении автомобиля своего друга, стоимостью 12 миллионов рублей
Для борьбы с огнем привлекались 6 человек личного состава и 3 единицы техники.
За минувшую неделю добровольные пожарные помогли ликвидировать 3 пожара в регионе
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.89
1.31
EUR 78.32
1.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам
В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За минувшую неделю добровольные пожарные помогли ликвидировать 3 пожара в регионе

10 февраля 2023 17:29
117
Для борьбы с огнем привлекались 6 человек личного состава и 3 единицы техники.

С 3 по 9 февраля подразделения добровольной пожарной охраны (ДПО) в качестве дополнительных сил 3 раза выезжали на тушение пожаров в регионе. Для борьбы с огнем привлекались 6 человек личного состава и 3 единицы техники.

Личный состав добровольной пожарной команды (ДПК) «Мочалеевка» в составе 2 человек и 1 единицы техники участвовал в тушении автомобиля в селе Мочалеевка Похвистневского района.

ДПК «Подстепки» в составе 2 человек и 1 ед. техники привлекалась на тушение частного дома и надворных построек на площади 200 кв.м в селе Подстепки Ставропольского района.

Третий пожар произошел в селе Ягодное Ставропольского района. Там ДПК «Ягодное» в составе 2 человек и 1 ед. техники привлекались на тушение частного дома, горевшего на площади 150 кв.м.

В ликвидации последствий ДТП подразделения добровольной пожарной охраны не участвовали.

На территории Самарской области создано 534 общественных объединения пожарной охраны, из них 158 ДПК и 376 ДПД.

Подразделениями добровольной пожарной охраны прикрыто 490 населенных пунктов Самарской области, в которых проживает более 200 тыс. человек, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото: ГУ МЧС СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре почтили память сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
10 февраля 2023  13:27
В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
291
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
10 февраля 2023  12:51
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
371
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
10 февраля 2023  11:15
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
646
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
9 февраля 2023  13:31
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
587
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
9 февраля 2023  12:00
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
487
Весь список