За минувшие сутки в Самарской области из-за пала сухой травы произошло 56 пожаров

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За минувшие сутки на территории Самарской области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 56 пожаров на общей площади 1,3 га.

Наибольшее их количество зарегистрировано в Ставропольском районе - 8 пожаров на общей площади 0,158 га. На втором месте по количеству природных пожаров оказался Кинель-Черкасский район. Туда огнеборцы выезжали 7 раз. Общая площадь пожаров составила 0,132 га.

Всего с начала 2023 года произошло 630 пожаров на общей площади более 32 га.

Из оперативных сводок следует, что за минувшие сутки пожарные подразделения выезжали на тушение 2 низовых лесных пожаров на общей площади 1,55 га.

Один из них произошел в 9 квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе г. Тольятти. Его площадь составила 1 га.

Второй - в Ставропольском районе, в 100 и 109 кварталах Новобуянского лесничества. Площадь пожара - 0,55 га.

Всего с начала года произошло уже 14 лесных пожаров на общей площади более 17 га.

Бойцы пожарной охраны оперативно ликвидировали все произошедшие природные и лесные пожары, и не допустили распространения огня на большие участки.

По прогнозу Приволжского УГМС сегодня днем местами по Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами 15-18 м/с.

Отсутствие осадков и сильный ветер способствуют быстрому распространению природных пожаров. Огонь с поля или леса может перекинуться на жилые постройки.

Главное управление МЧС России по Самарской области, в очередной раз, настоятельно рекомендует:

- прежде чем поджечь сухую траву или развести костер, подумайте о трагических последствиях, к которым могут привести ваши действия;

- не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых;

- не бросайте непотушенные окурки, спички;

- на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;

- не сжигайте траву и мусор на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий и хозяйственных построек. Необходимо обеспечить непрерывный контроль над горением, территория должна быть оборудована средствами пожаротушения;

Помните! В регионе действует особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено!

Возгорание сухой растительности может привести к беде, если вовремя не принять меры!

Увидев пожар, незамедлительно сообщите о нем на единый телефон пожарных и спасателей «101», или на единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».

Фото: ГУ МЧС СО