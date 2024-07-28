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За изменой должен следовать развод, считают 3 из 4 самарцев

28 июля 2024 12:48
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За изменой должен следовать развод, считают 3 из 4 самарцев

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие граждане из Самары.

В неверности признался каждый девятый самарец, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 7% соответственно.

Основной причиной, которой люди объясняют свои измены, являются семейные проблемы — 17%. На втором месте — жажда новых впечатлений — 13%. По 12% респондентов признались, что причиной стала влюблённость или физиология. Причем мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям.

Горожане довольно категоричны в отношении изменщиков. 76% заявили, что преданной стороне следует разрывать отношения: 43% однозначно уверены в этом, еще 33% — скорее уверены. Мужчины более категоричны, несмотря на то что в большей степени склонны к адюльтерам: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод.

Время проведения: 27 июня — 25 июля 2024 года.

Теги: Опрос

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