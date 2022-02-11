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За год в Самарскую область из-за рубежа переехало более 3 000 соотечественников

11 февраля 2022 12:56
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За год в Самарскую область из-за рубежа переехало более 3 000 соотечественников

Более 3 000 человек за год переехали в регион в рамках госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Она реализуется с 2014 года и рассчитана до 2023 года. Всего с начала действия программы более 25 тысяч человек выбрали нашу губернию как привлекательную для постоянного места жительства. Реализация программы позволяет частично восполнить дефицит трудовых резервов в Самарской области квалифицированными специалистами.

Программой предусмотрены оказание финансовой помощи на обустройство, в том числе, жилищное, и медицинское освидетельствование. Так, социальные выплаты на обустройство получили почти 7 500 человек, компенсацию за найм жилых помещений – более 900 участников программы, прошли бесплатное медицинское освидетельствование для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации – более 3 000 соотечественников. 

Поддержка тех, кто нуждается в помощи – в том числе, часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. 

В качестве постоянного места жительства регион выбрал и актер Юрий Коннов. Свидетельство участника программы Юрий получил в 2020 году. Тогда же стал обладателем и паспорта гражданина РФ. До этого он проживал в республике  Казахстан.

«Профессия у меня творческая и, как правило, сбор документов и заполнение всевозможных бумаг вызывало у меня затруднение, – говорит Юрий. – Но в случае с программой по оказанию содействия в переселении все было иначе. Оформление всей необходимой документации прошло быстро и без всякой волокиты, которой я так боялся. После получения гражданства мне позвонили из центра занятости населения Самары и сказали, что я могу рассчитывать и на материальную поддержку, я написал заявление и получил 20 000 рублей».

Сейчас Юрий - актер Самарского театра юного зрителя «СамАрт». 

«Я живу полной жизнью, – добавляет актер. – Семья разделяет мою любовь к театру. Я задействован как в музыкальных, так и в драматических спектаклях. Играл в «Бумбараше», в «Темных аллеях» по рассказам И.Бунина, был занят в «Горе от ума». Последняя моя работа – это детский семейный мюзикл «Оливер Твист» по знаменитому роману Чарльза Диккенса».

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