За год в России дизайнеров стало в два раза больше

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Сегодня к услугам дизайнеров прибегают для самых разных задач: будь то создание сайта, брендинг или помощь с оформлением карточек товаров в интернет-магазине, в связи с чем растет и интерес к обучению этим навыкам. Аналитики Price.ru и Авито Услуг назвали самые востребованные услуги дизайна для маркетинга, рекламы и рынка e-commerce.

Согласно аналитическим данным платформы Авито Услуги, за последние 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вдвое выросло количество дизайнеров на рынке услуг и продолжит расти, поскольку одновременно растет интерес и к курсам и обучению дизайну. Но переизбытка специалистов ждать не придется — параллельно с ростом предложения активно растет и спрос на различные услуги по дизайну — сразу на 122% по всей стране.

Дизайн для интернет-торговли

Все более востребованы услуги по дизайну для интернет-торговли: UX-UI дизайн +9%, графический дизайнер +27%, графический дизайн +14%, дизайн маркетплейсов +22%, веб-дизайнер +272%, дизайн чатов +59%, создание превью +37%, инфографика +34%, видеоинфографика +22%.

Выяснилось, что из года в год популярны запросы, связанные с брендингом: брендбук (+39%), нейминг (+14%), брендинг (+8%). Также популярны услуги, связанные с продуктом: презентация продукта +243%, дизайн упаковки +38%. Растут и услуги по дизайну для веб-сайта и интернет-торговли: дизайн карточек товаров (+65%), дизайн лендингов (+55%), инфографика +46%.

«Популярность услуг по дизайну веб-сайта связана с постоянным ростом рынка e-commerce. Бренды заинтересованы в развитии собственных онлайн-магазинов и собственного бренда. Это доказывает и внутреннее исследование Price.ru: по результатам опроса наших клиентов интернет-магазинов для большинства (70,8%) важно, чтобы интернет-магазин развивался как самостоятельный бренд», — отмечает Амалия Огмрцян, директор по цифровому маркетингу Price.ru.

«Дизайн — это также одно из самых востребованных направлений дополнительного обучения и занятий с репетиторами. По данным опроса Авито Услуг, каждый 10-й респондент (11%) хочет или уже проходит обучение в сфере дизайна. При этом за последний год спрос на профессиональную подготовку и услуги наставников по веб-дизайну вырос на 32%, по графическому дизайну — на 40%», — комментирует Игорь Санников, руководитель категории «Обучение и курсы» на Авито Услугах.

Моушен-графика и оформление презентаций

Моушен-графика помогает компаниям привлечь внимание аудитории и стать более запоминающимися — все популярнее становится направление моушен-дизайна. Так, в 2023 году по сравнению с прошлым годом растет онлайн-спрос на моушн-дизайн (+18%), анимированный баннер (+85%), анимация логотипа (+64%),стоп-моушен (+35%).

Все более востребованы услуги по оформлению презентаций разных форматов, поскольку это визитная карточка компании и даже один из инструментов продажи в b2b сегменте: видеопрезентации +41%, 3D-презентации +15%, создание анимированных презентаций +27%. При этом подобные услуги этой осенью демонстрируют значительный сезонный рост: создание дизайна для презентаций компании (+56%), оформление презентаций (+248%), видеопрезентации (+92%) и создание анимированных презентаций (+121%).

Соцсети и мобильные приложения

В 2023 году наблюдается тренд на повышение интереса к услугам, связанным с оформлением контента и рекламы в социальных сетях: на баннер для ВК (+17%), создание видео для YouTube (+10%), создание аватарок (+62%).

Растет и спрос на услуги по дизайну для игр и мобильных приложений. Так, например, вырос интерес россиян к гейм-дизайну (+7%), дизайну мобильных игр (+20%), дизайну мобильных приложений (+39%).

При этом осенью 2023 года растет спрос на дизайн в трёхмерной графике, которая все больше востребована в рекламе, кино, видеоиграх: 3D-моделирование (+8%), 3D-анимация (+28%), 3D-персонажи (+20%).

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