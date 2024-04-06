за год предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в Самаре сократилось на 11%

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При этом в сравнении с I кварталом 2023 года спрос на аренду в Самаре снизился на 10%, а средняя ставка найма повысилась на 25%.

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили, как в России изменились показатели рынка долгосрочной аренды жилья по итогам I квартала 2024 года. За год спрос на платформе сократился на 6% по всем форматам жилья. Исключение составили студии, интерес к аренде которых за отчетный период вырос на 12%. Предложение в среднем по России за год уменьшилось на 17%.

Цены на долгосрочную аренду жилья по сравнению с I кварталом 2023 года выросли на 16%. Сильнее всего в среднем по стране подорожали однокомнатные квартиры (+25%, с 20 до 24 тысяч рублей в месяц) и студии (+19%, с 21 до 25 тысяч рублей). Цены на трехкомнатные квартиры и объекты с четырьмя комнатами и более за год не изменились, составив 45 и 160 тысяч рублей соответственно.

По сравнению с I кварталом 2023 года спрос на долгосрочную аренду жилья сократился в большинстве городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Но есть два исключения: Екатеринбург (+9%) и Москва (+2%). Незначительно сократился интерес к аренде в Калининграде, Краснодаре (-2% в обоих), Санкт-Петербурге (-3%) и Казани (-4%).

Преимущественно в этих же городах сильнее всего снизилось предложение по долгосрочной аренде жилья за год. В Калининграде количество доступных объектов по сравнению с I кварталом 2023 года уменьшилось на 42%, в Москве — на 34%, в Санкт-Петербурге — на 33%. Выросло предложение за отчетный период в 4 из 33 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости»: в Краснодаре (+4%), Нижнем Новгороде, Тюмени (+2% в каждом) и Томске (+1%).

«На федеральном уровне рост интереса к аренде студий объясняется их невысокой стоимостью. Явный и скрытый спрос, заметный по сокращению предложения в сегменте компактного жилья, влияют на ставку найма, чего нельзя сказать, например, про квартиры с тремя комнатами и более. В этом сегменте цены за год не изменились. В региональном разрезе обращает на себя внимание тот факт, что меньше всего спрос снижается или даже немного растет в крупных городах, которые традиционно являются точками притяжения для жителей периферии. Привлекательность этих локаций за год не уменьшилась», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Цены на долгосрочную аренду жилья за год выросли во всех городах, участвовавших в исследовании платформы. Меньше всего стоимость увеличилась в Севастополе (+9%), Ростове-на-Доне (+13%) и Сочи (+14%). Дешевле всего в I квартале 2024 года снять жилье можно в Брянске (15 тысяч рублей в месяц), Кирове (16 тысяч рублей), Ярославле и Ульяновске (по 18 тысяч рублей). Самые высокие цены — в Москве (85 тысяч рублей) и Сочи (40 тысяч рублей).