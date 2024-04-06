за год предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в Самаре сократилось на 11%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Момент пробуждения ото сна ребёнка – время для правильного развития всех жизненно важных процессов детского организма.
Новокуйбышевский врач-педиатр: "Необходимо формировать у ребёнка полезные утренние привычки уже с рождения"
Им стал Константин Панфилов из Ярославля. На Выставку он приехал с супругой Екатериной.
Выставку "Россия" посетил юбилейный, десятимиллионный гость
Сотрудники полиции оказались в нужном месте в нужное время, и благодаря вовремя оказанной ими помощи пенсионер остался жив.
В Шенталинском районе участковые уполномоченные полиции спасли пенсионера из горящего дома
Ожидается участие спортсменов из России, Китая, Турции, Ирана, Казахстана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.
"Новая высота": борцы из 10 стран мира выступят в Самаре на турнире по греко-римской борьбе
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
Самарские таможенники помогли задержать москвича, который заказал 300 кг прекурсора для синтеза «солей»
Самарские таможенники помогли задержать москвича, который заказал 300 кг прекурсора для синтеза «солей»
После прорыва дамбы в Орске эвакуированы 711 человек
После прорыва дамбы в Орске эвакуированы 711 человек
тольяттинские кадеты учились тушить пожар
Тольяттинские кадеты учились тушить пожар
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
0.11
EUR 100.13
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За год предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в Самаре сократилось на 11%

6 апреля 2024 13:04
142
за год предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в Самаре сократилось на 11%

При этом в сравнении с I кварталом 2023 года спрос на аренду в Самаре снизился на 10%, а средняя ставка найма повысилась на 25%.

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили, как в России изменились показатели рынка долгосрочной аренды жилья по итогам I квартала 2024 года. За год спрос на платформе сократился на 6% по всем форматам жилья. Исключение составили студии, интерес к аренде которых за отчетный период вырос на 12%. Предложение в среднем по России за год уменьшилось на 17%. 

Цены на долгосрочную аренду жилья по сравнению с I кварталом 2023 года выросли на 16%. Сильнее всего в среднем по стране подорожали однокомнатные квартиры (+25%, с 20 до 24 тысяч рублей в месяц) и студии (+19%, с 21 до 25 тысяч рублей). Цены на трехкомнатные квартиры и объекты с четырьмя комнатами и более за год не изменились, составив 45 и 160 тысяч рублей соответственно.

По сравнению с I кварталом 2023 года спрос на долгосрочную аренду жилья сократился в большинстве городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Но есть два исключения: Екатеринбург (+9%) и Москва (+2%). Незначительно сократился интерес к аренде в Калининграде, Краснодаре (-2% в обоих), Санкт-Петербурге (-3%) и Казани (-4%). 

Преимущественно в этих же городах сильнее всего снизилось предложение по долгосрочной аренде жилья за год. В Калининграде количество доступных объектов по сравнению с I кварталом 2023 года уменьшилось на 42%, в Москве — на 34%, в Санкт-Петербурге — на 33%. Выросло предложение за отчетный период в 4 из 33 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости»: в Краснодаре (+4%), Нижнем Новгороде, Тюмени (+2% в каждом) и Томске (+1%). 

«На федеральном уровне рост интереса к аренде студий объясняется их невысокой стоимостью. Явный и скрытый спрос, заметный по сокращению предложения в сегменте компактного жилья, влияют на ставку найма, чего нельзя сказать, например, про квартиры с тремя комнатами и более. В этом сегменте цены за год не изменились. В региональном разрезе обращает на себя внимание тот факт, что меньше всего спрос снижается или даже немного растет в крупных городах, которые традиционно являются точками притяжения для жителей периферии. Привлекательность этих локаций за год не уменьшилась», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Цены на долгосрочную аренду жилья за год выросли во всех городах, участвовавших в исследовании платформы. Меньше всего стоимость увеличилась в Севастополе (+9%), Ростове-на-Доне (+13%) и Сочи (+14%). Дешевле всего в I квартале 2024 года снять жилье можно в Брянске (15 тысяч рублей в месяц), Кирове (16 тысяч рублей), Ярославле и Ульяновске (по 18 тысяч рублей). Самые высокие цены — в Москве (85 тысяч рублей) и Сочи (40 тысяч рублей).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
6 апреля 2024  14:47
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
138
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
434
В Самаре суд вынес приговор экс-главе бюро медсоцэкспертизы
5 апреля 2024  13:38
В Самаре суд вынес приговор экс-главе бюро медсоцэкспертизы
384
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
5 апреля 2024  12:59
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
390
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
5 апреля 2024  12:50
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
635
Весь список