Главные новости:
Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 
На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток.
День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением
Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi

11 сентября 2025 16:54
64
Министерством цифрового развития и связи Самарской области создана и постоянно актуализируется карта точек доступа к публичному Wi-Fi, которым можно воспользоваться, в том числе, в моменты введения временных ограничений доступности мобильного интернета. 

Карта точек доступа https://digital.samregion.ru/publichnye-tochki-dostupa-k-seti-internet/  была загружена на сайте министерства 15 июля 2025 года. В течение первых 3 дней было зафиксировано около 30 тысяч посещений сайта ежедневно. 

За первые дни сентября было около 9 тысяч просмотров страницы с картой. Только 10 сентября на сайт зашли 3 тысячи уникальных посетителей. 

За все время существования карты у страницы – более 127 тысяч просмотров.

По состоянию на 1 сентября 2025 года на карте общественного Wi-Fi значатся 589 адресов. При чем это именно адреса, по которым жители могут найти подключение к сети. Фактически точек доступа еще больше, так как по некоторым адресам присутствует несколько операторов одновременно. 

 

Фото:  департамент информационной политики СО

