Я нашел ошибку
Главные новости:
Приложение "Госуслуги.Дом" помогает решать все вопросы ЖКХ в одном окне
Приложение "Госуслуги.Дом" помогает решать все вопросы ЖКХ в одном окне
Самарская область инвестирует в будущее: наставники осваивают инструменты проектного управления для реализации социально значимых инициатив
Самарская область инвестирует в будущее: наставники осваивают инструменты проектного управления для реализации социально значимых инициатив
Мотосезон – 2025 откроют в Самаре в ближайшие выходные
Мотосезон–2025 откроют в Самаре в ближайшие выходные
стоимость долгосрочной аренды в Самаре снизилась с начала года почти на 7%
Стоимость долгосрочной аренды в Самаре снизилась с начала года почти на 7%
Судебные приставы переселили самарца из аварийного жилья в благоустроенную квартиру
Судебные приставы переселили самарца из аварийного жилья в благоустроенную квартиру
Магистраль Центральную в Самаре могут сделать платной
Магистраль Центральную в Самаре могут сделать платной
В Самаре при поддержке Правительства XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!».
В Самаре при поддержке Правительства XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!»
Самарскую область снова накроют заморозки
Самарскую область снова накроют заморозки
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.31
0.09
EUR 90.1
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Самарский театр драмы присоединится к Ночи музеев
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче

16 мая 2025 10:59
141
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче

Граждане России могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее 5 метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"При установке мангала для приготовления пищи на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов — до 2 метров. Несоблюдение этих требований повлечет за собой наступление административной ответственности в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей. В случае, если нарушение требований повлечет возникновение пожара, размер штрафа возрастет до 50 тысяч рублей", — рассказал Хаминский.

Юрист также напомнил некоторые правила использования открытого огня и разведения костров в приусадебных участках. В частности, с марта 2023 года при сжигании сухой травы в металлических баках или бочках расстояние от места разведения огня до зданий должно быть не менее 7,5 метра.

Хаминский подчеркнул, что расстояние от хвойного леса должно быть не менее 50 метров, а от лиственного — не менее 15.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» продлили до 1 июня
16 мая 2025  13:56
Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» продлили до 1 июня
0
В Самаре при поддержке Правительства XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!».
16 мая 2025  13:16
В Самаре при поддержке Правительства XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!»
87
Всероссийская культурная акция «Ночь музеев» пройдет в Самаре
16 мая 2025  09:56
Всероссийская культурная акция «Ночь музеев» пройдет в Самаре
155
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2025  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
338
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
14 мая 2025  13:34
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
427
Весь список